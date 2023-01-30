經典賽／雙帥黏踢踢 菜鳥國手王維中緊貼著江少慶

中華隊雙帥黏踢踢，江少慶、王維中在這兩天集訓幾乎都一起行動，江少慶笑曝原因，「他好像是成棒第一次打國家隊，就一直跟著我。」王維中也說自己很有菜鳥的感覺，「所以我都跟著江少慶、曾仁和，看他們都在做什麼。」

這批經典賽中華隊聚集不少同時期的旅美好手，包括王維中、江少慶、胡智為、吉力吉撈．鞏冠等人，過去在亞利桑納春訓時會相約吃飯，如今同披中華隊球衣，勾起不少回憶。

王維中就說：「我覺得很棒，和江少慶混在一起比較有感覺，同時還有胡智為、吉力吉撈，撇除練球之外，其他像是在餐廳見面，感覺很像在亞利桑納春訓，相約去吃台灣菜的感覺，有稍微懷念一下。」還開玩笑說「我是哭完才來和他們見面」。

中華隊練球時看雙帥形影不離，就連前天剛抵達斗六飯店報到，王維中就跑到江少慶的房間串門子。

江少慶透露，王維中好像是因為成棒第一次打國家隊，所以一直跟著自己，「我也是會稍微跟他聊天，但都是句點他比較多。」

兩人個性互補，王維中雖是比較搗蛋的個性，江少慶說：「他也知道我個性，練習就是專注，維中就是分組時會跟我、互相學習，我就是比較謹慎一點，他比較輕鬆一點，相處起來，給我比較輕鬆一點的心情去面對每天的練習，比較可以發揮正常。」

王維中過去因母隊不放人、傷勢攪局，導致到了30歲才首度進入成棒代表隊，體驗打國家隊的感覺，他說：「張力、競爭感都很棒」。穿上這件球衣的重量讓他笑答感覺肩膀痠，接下來就是全力為比賽調整，「主要還是把自己調整好，我覺得可以入選就是有被肯定。」