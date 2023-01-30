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中職／悍將合約條件沒輸 林華韋：王躍霖想和弟弟同隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王躍霖今年季中被從樂天桃猿隊交易到富邦悍將隊，如今又轉戰味全龍。圖／聯合報系資料照
王躍霖今年季中被從樂天桃猿隊交易到富邦悍將隊，如今又轉戰味全龍。圖／聯合報系資料照

王躍霖來到富邦悍將隊後僅待了半季，如今轉戰味全龍隊，悍將領隊林華韋表示，王躍霖和經紀人有再三強調絕對不是條件問題，而是他真的很想和弟弟王維中同隊。

王躍霖去年8月31日才剛在一筆2換2的交易案中，從樂天桃猿隊轉到悍將，季後被放在60人名單之外，各隊可以自由接洽，悍將有意減薪簽回，龍隊也展開洽談，結果在今天出爐，王躍霖決定投奔龍隊，這筆交易換來只用了6場、4.1局的投手，如今看來大賠。

林華韋透露季外與王躍霖的議約過程，「他有考慮了一陣子，與他本人和經紀人都有談過，他有強調不是條件問題，而是他真的很想和弟弟同隊打球。」

至於悍將所開的合約條件，林華韋表示，球隊有留他下來的誠意，合約條件基於保密不便公開，但絕對是合理條件，「也許比他們（龍隊）好，也許比他們差。」據悉悍將開出的合約條件略好於龍隊。

王躍霖 林華韋 王維中 富邦悍將 味全龍

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