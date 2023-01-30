中職／王維中推薦訊息沒加到分 龍隊促成兄弟同隊美事

味全龍隊以1年合約附帶激勵獎金簽下投手王躍霖，穿上95號球衣，與弟弟王維中生涯首度成為隊友，當初王維中傳給總教練葉君璋的推薦訊息，是否為哥哥加分？領隊丁仲緯笑答：「是沒有啦！但可以讓兄弟同隊，也是好事一件。」

王躍霖去年8月31日才轉隊至悍將，但在悍將僅出賽6場、4.1局，有1中繼、1救援失敗，球季後被放在60人契約保留名單之外，悍將有意減薪簽回，龍隊也對他有興趣展開接洽，雙方在年前已經加速洽談。

丁仲緯表示，今天確定與王躍霖達成共識，接下來將進行簽約程序，確定是一年合約、附帶激勵獎金，月薪條件不便公布。

儘管王躍霖近年成績下滑，但球隊評估後仍肯定是戰力，「我們看他的球路、進階數據，覺得還是有球威，對我們牛棚是有幫助。」

王躍霖去年被悍將放在60人名單外，很早就與龍隊接上線，表達想與弟弟同隊的想法，丁仲緯表示，「他有這個期待，因為一直都沒有和弟弟同隊過，那時我們是跟他說，也要看富邦那邊的狀況。」最終王躍霖確定前進龍隊，完成與弟弟同隊的心願。