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中職／悍將戰力外5星完結篇…3人出走、僅1人留隊續戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林益全離開待了14年的老東家。本報系資料照／記者季相儒攝影
林益全離開待了14年的老東家。本報系資料照／記者季相儒攝影

王躍霖確定投奔味全龍隊，與弟弟王維中當隊友，至此富邦悍將隊去年季後放在60人名單外的高薪5星動向全數塵埃落定，3人出走悍將，僅高國輝一人以選手的身分續留。

悍將隊去年季後共有17人放在60人名單之外，其中9人釋出、3人轉職，另外5人是球團有意大幅降薪或安排轉職的林益全、高國輝、林琨笙陳鴻文王躍霖

5人中最終只有高國輝以選手身分續留悍將，林琨笙轉職教練兼球探，其他3人都決定離席。

陳鴻文改披樂天桃猿隊戰袍，王躍霖前往龍隊，各自都是中職生涯所效力的第3支球隊；林益全的出走最令外界意外，效力悍將（含興農牛、義大犀牛隊）已經14個年頭，為隊史地位最重要的球星，但在這次議約未如預期之下，南向投奔統一獅隊。

悍將今冬陣容有極大程度的「新陳代謝」，不包括擴編選秀轉隊台鋼雄鷹隊的胡冠俞在內，就有13名選手、8位教練（含顧問）離隊。

高國輝 王躍霖 林益全 陳鴻文 林琨笙 富邦悍將

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