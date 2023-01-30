中職／王躍霖轉戰味全龍 「短命悍將」出賽6場、4.1局

王躍霖決定落腳處，味全龍隊領隊丁仲緯證實，以1年合約附帶激勵獎金簽下這位資深後援投手，穿上95號球衣，與弟弟王維中生涯首度成為隊友，和富邦悍將隊的緣分只有短短3個月多月就畫下句點。

王躍霖去年8月31日才在一筆2換2的交易案中從樂天桃猿隊轉隊至悍將，但在悍將僅出賽6場、4.1局，有1中繼、1救援失敗，球季後被放在60人契約保留名單之外，悍將有意減薪簽回，龍隊也對他有興趣展開洽談。

龍隊今天下午開訓，公布新戰力加盟，球團新聞稿如下：

味全龍隊今日宣布網羅自由契約球員王躍霖，選擇背號95號。

有旅美資歷的王躍霖，2015年回到中華職棒，曾拿過2017年中繼王和2019年台灣大賽優秀球員，擔任牛棚投手經驗相當豐富，味全龍領隊丁仲緯表示，王躍霖在進階數據呈現仍具有一定球威，期盼對於牛棚深度有所助益。

另外王躍霖成為龍隊一員還有一重要原因，就是完成與弟弟王維中同隊的心願，因此在成為自由契約球員後，就深切表達想要與弟弟同隊的盼望。球團希望兄弟倆未來能互相激勵、促進團隊氛圍，幫助龍隊更加成長，也成就一樁美事。

另外針對王躍霖合約部分，領隊丁仲緯表示，合約為一年約，另有激勵獎金，後續進行體檢及合約簽署程序。