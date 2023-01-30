經典賽／陳仕朋拚正選不預設立場 但林哲瑄就想看他打

陳仕朋投入中華隊集訓後的首次牛棚，已經投到54球，逼近世界棒球經典賽首輪球數限制（65球），陳仕朋拚正選名單不想太多，倒是來自林哲瑄的期待更深，「他很想看我們幾個打，叫我們不要太快回來，但應該也滿想我們的。」

陳仕朋首度挑戰在一級國際賽事穿上中華隊球衣，他坦言接到通知集訓電話時很興奮，「可以入選，和旅日、旅美的好手一起代表國家，那種感覺是很興奮的。」

一報到就熱投54球，陳仕朋解釋，「我們球隊進度滿快，過年前回去就有兩次牛棚，年後又兩次牛棚，還沒有到狀態很好，但比較起來是對投手丘比較沒有陌生感。」

中華隊36人集訓名單中的左投先發，就屬王維中、陳仕朋，「稀有種」是否讓自己拚進正選名單更有優勢？陳仕朋不預設立場，「我沒有想太多，我覺得想太多反而達不到自己想要的，會亂了自己步調，有就有，沒有就沒有，把我能展現的展現出來。」

陳仕朋自己平常心，但老大哥林哲瑄很期待，「他就說『我只想看你打』」。5位悍將暫時離開母隊訓練，林哲瑄雖希望他們不要太快歸隊，陳仕朋笑說：「但他應該也滿想我們的。」

陳仕朋新球季合約尚未底定，但一點都不心急，反而喜歡慢一點，「還有時間、也不急，我也沒想那麼早決定，我就喜歡晚一點。」