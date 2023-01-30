經典賽／曾峻岳拚正選不害怕 複數年約身價進階30萬級

中華隊最稚齡投手曾峻岳首度穿上中華隊球衣，有開心也有壓力，但告訴自己不要怕，「現在還年輕，往後要遇到的大場面更多，就趁現在去學習。」他帶著底定的「薪」情投入中華隊集訓，連兩年在後防上穩定且超齡的表現，為他收穫一紙複數年合約。

曾峻岳過去曾在U18世界盃棒球賽中華培訓隊落選，進入中職後，兩度有機會披上國家隊球衣，分別是東京奧運最終資格賽、台日職棒交流賽，都因疫情決定不出征，今年經典賽是他最接近圓夢的機會，對於想拚旅外的他來說，是一個被看見的機會。

「開心是開心，但是也有壓力在，因為這個是很大的比賽。」曾峻岳表示，把自己該做的事情、該做的練習做好，比賽就一樣去做，年輕是本錢，「不會害怕，害怕可能會逃避、鑽牛角尖，就去享受、勇敢去拚就對了，現在還年輕，往後要遇到的大場面更多，就趁現在去學習。」

曾峻岳帶著篤定的「薪」情投入集訓，去年在終結者位置上持續有沉穩表現，新球季議約也已有結果，「謝謝公司給我的肯定，繼續努力，不要去管是不是複數年、單一年，還是要繼續把自己該做的做好。」

曾峻岳去年月薪15萬，悍將肯定這位少年火球男的成績，給予一紙兩年複數年合約，據悉平均月薪達30萬。