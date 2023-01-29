中職／龍隊3洋投都簽了 鋼龍有n個逃脫時間點

味全龍隊3洋投的合約全數底定，領隊丁仲緯證實，鋼龍、布里悍、伍鐸的合約都在過年期間搞定，鋼龍確實還有心往更好的舞台發展，合約中附帶好幾個可以逃脫的時間點，而布里悍、伍鐸都是沒有逃脫權的1年合約。

龍隊去年在升上一軍的第二年就打進季後賽，3洋投表現功不可沒，球團季後也與他們積極洽談，在過年期間完成3人合約，確定今年繼續為龍隊效力。

棒球圈傳聞鋼龍因還有往其他職棒發展的想法而議約卡關，丁仲緯坦言，鋼龍的進階數據很好，他也確實還有期待，「和他談之後，也尊重他的想法，若有更好的發展機會不會阻礙他，就是照合約走。」鋼龍的合約其實是3人中最早談妥，合約中附帶好幾個可以逃脫的時間點，最晚的時間點絕對遠遠早於洋將登錄大限，確保龍隊還有尋找備案的時間。

洋投合約拍板時間較其他各隊晚，丁仲緯指出3人都很在意家人，在這部分花了比較多時間與他們討論，包括來台規畫以及在台灣的安頓，球團都會協助處理。