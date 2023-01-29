經典賽／旅外報到第一人 鄭宗哲拚正選有超齡思維

中華隊今天在斗六棒球場開訓，旅外選手唯一報到為效力美職海盜體系的21歲內野手鄭宗哲，對於爭取正選名單，他的心態很成熟，「有進到最後名單當然最好，如果沒進，我在這段時間也不是沒有收穫。」

鄭宗哲為集訓名單中的最年輕野手，唯一成棒國手資歷為2021年打U23世界盃，這回若能拚進正選名單，將是他首度在一級國際賽事穿上中華隊球衣。

鄭宗哲21日才剛自波多黎各冬季聯盟賽事返台，目前都還維持在比賽狀態，回到台灣後仍維持訓練，到今天隨中華隊開訓，他自評：「狀態維持得還不錯。」

以最年輕野手之姿挑戰經典賽，鄭宗哲沒有想太多，「上了場沒有分年紀，拿出最好實力和大家一起拚。」中華隊內野相當競爭，除了有旅外的林子偉、張育成等人，還有中職游擊第一把交椅江坤宇，看這位年紀與他相仿的游擊競爭對手，鄭宗哲回憶：「他高中時就是明星，我不是，雖然沒有一起練過球，但知道他是中職目前最好的游擊手。」

鄭宗哲透露，母隊也表達希望他可以入選正選名單，交代他注意身體健康，讓他打完經典賽後再回去。

對於拚進正選名單的期待，他說：「我覺得不管在哪個階段就是抱持學習、進步，能走多久就學多少，有進到最後名單當然最好，如果沒進，我在這段時間也不是沒有收穫。」