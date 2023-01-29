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經典賽／有紀律！中華隊投手、野手報到第一名都是悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
中華隊備戰2023世界棒球經典賽，今天在斗六棒球場舉辦開訓典禮。記者黃于凡／攝影
中華隊備戰2023世界棒球經典賽，今天在斗六棒球場舉辦開訓典禮。記者黃于凡／攝影

世界棒球經典賽中華隊昨天報到，前兩名報到球員都來自富邦悍將隊，范國宸陳仕朋分別成為野手、投手第一名，范國宸開車前往斗六路上也覺得好像有點早，自爆：「想說有點太早了，還在停車場坐了一下。」

中華隊集訓36人名單昨天報到29人，其餘旅外選手將於2月陸續到齊，備戰3月8日開打的正式賽事。范國宸昨天搶頭香報到，下午約3點15分抵達飯店，陳仕朋領到第二名。

「想說沒事就先來，先來整理一下裝備。」范國宸來的路上已有意識到有點早，還因此先在停車場坐了一下，「3點到，坐了10分鐘左右，我到的時候說我是第一個。」

被虧是不是太期待，范國宸不諱言：「很期待啊！畢竟那麼大的賽事，又是第一次參加。」他回想當初看到名單中有自己的名字，已經覺得很不可思議，「覺得夢想成真吧！希望可以堅持到最後，可以進入正選名單。」

范國宸 陳仕朋 中華隊

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