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經典賽／有「爪」有保佑 胡智為正名胡智爲有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
胡智爲。記者陳宛晶／攝影
胡智爲。記者陳宛晶／攝影

胡智爲、胡智為的一字之差，其實不是改名，胡智爲解密名字微妙變化的原因，在於命格上認為「爲」字上的「爪」會對他比較順遂，而他的身分證上其實一直都是「爲」。

胡智爲以統一獅隊唯一投手代表的身分進入經典賽中華隊36人集訓名單，這是他首度有機會參與這項賽事，「覺得很光榮，這是棒球最高等級的賽事。」若能進入正選名單，屆時他的新婚妻子艾璐也在經典賽啦啦隊女孩名單中，夫妻倆有機會一起為國爭光。

有趣的是，胡智爲在中職官網、棒球維基上的名字一直都是「胡智為，經紀公司在近期發出的新聞稿卻使用「爲」字，原因出在哪裡？

胡智爲解釋，其實自己身分證上就是「爲」，但因為「為」比較好寫，自己從小到大一直都是使用「爲」，「我的物理治療師有在算命，有天突然說其實你要用這個『爲』，有個『爪』字，有個蓋子，『為』是開天窗。」

胡智爲笑說：「講了後，我才想說對欸，我本來就是這個『爲』啊！」現在寫正楷字的場合，他已經都改成寫「爲」；至於簽名，胡智爲一秒戳破盲點，「簽名就順就好啊！沒人看得懂啦！」

胡智為 棒球 經典賽

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