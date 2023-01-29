棒球經典賽3月8日台中登場 盧秀燕錄影邀一起挺棒球

2023世界棒球經典賽(WBC)A組預賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場登場，市長盧秀燕為經典賽錄製「新春加油」宣傳影片，號召全國球迷力挺台灣英雄。

美國大聯盟去年12月14日派員場勘新竹市立棒球場，評估能否作為WBC世界經典賽官辦熱身賽場地，新竹市政府邀請專家學者把脈，發現152項問題，新竹市長高虹安年前公布不辦熱身賽。

台中、新竹兩樣情，台中市長盧秀燕開始為經典賽錄影熱身，春節連假前並召開跨局處推動會議，主辦單位美國職棒大聯盟(MLB)副總裁兼WBC主席Jim Small及中華民國棒球協會等主辦單位皆出席，全力籌辦。

台中市曾獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，並舉辦多項重要賽事，包括2013年WBC首輪預賽，以及洲際盃、世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽，近期的2022年U23世界盃棒球賽、2023年世界棒球經典賽及亞錦賽等。

運動局長李昱叡指出，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密；將在台中舉辦的A組包括中華隊、巴拿馬、古巴、荷蘭、義大利。

李昱叡表示，感謝主辦單位MLB、中華民國棒球協會、市府各機關全力推動籌備，歡迎國人關注經典賽，影片至主辦單位或台中酷運動粉絲專頁( https://zh-tw.facebook.com/SPBTAICHUNG/ )查詢，一起挺棒球。