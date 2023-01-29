經典賽／一度被通知讓號給學長 郭天信看到續穿2號也意外

經典賽中華隊聚集各隊菁英，難免有撞背號的狀況，郭天信繼續穿著他在味全龍隊時的2號戰袍，他看到後也嚇了一跳；在中華隊同樣慣穿2號的張育成，這回則是使用18號。

幾位使用和母隊時不同背號的選手，多數在中華隊所選穿的背號都是過去使用過，像是林立的83號、王威晨的6號、呂彥青的15號，而他們在母隊的背號歸向，依序由是39號吳念庭、9號王柏融、58號胡智為；令球迷比較意外的撞號結果，要屬郭天信續穿2號，而張育成使用18號。

郭天信透露，一開始選背號時還有2號可以選，後來有接到電話，說有學長想穿、可能要換一下，他因此改挑22號，看到13日公布36人集訓名單和背號時，才發現自己還是2號，他想說是不是搞錯，「我有去問，沒說原因，只說就是你穿。」

郭天信回想當初進入龍隊挑選背號時，當時心裡設了4個想要的背號，但他是全隊最後一個簽約的選手，一看剩下的背號，發現想要的全都沒了，2號其實完全不在他的志願清單中；最後選擇2號，他說：「因為那時還守內野，有一點點點點的原因是基特（Derek Jeter）的背號。」

郭天信在2013年經典賽時還是買黃牛票進場的小迷弟，當年看王建民先發、彭政閔身體擋球，如今都還印象深刻，現在兩人都在中華隊當教練，自己可以一起參與集訓，「剛剛開訓時就覺得有點不可思議，想到13年還在看球，現在可以參加集訓，以前從來沒有想過。」

郭天信給自己的期許是盡量去表現，「以30人名單為目標，我努力，沒有的話…還有2027。」