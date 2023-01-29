經典賽／李維拉將開球 王建民回憶：他比我冷靜

世界棒球經典賽A組預賽3月8日在台灣開打，開球嘉賓為MLB傳奇球星李維拉，中華隊牛棚教練王建民回憶與李維拉相處，稱讚李維拉很會照顧人，「心理層面強、也比我冷靜」。

2023年世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日在台灣開打，中華隊首戰對手是巴拿馬，主辦單位也宣布邀請美職名人堂球星、洋基隊退役傳奇守護神李維拉（Mariano Rivera）擔任開幕戰開球嘉賓。

經典賽中華隊牛棚教練王建民過去效力美職洋基隊時期與李維拉是隊友，今天經典賽中華隊在斗六開訓，王建民表示，聽到李維拉要開球沒有很訝異，「我們這組有巴拿馬，他來開球是為了他們國家的球隊。」

談起過去當隊友時互動的情形，王建民表示，李維拉是很不錯的學長，在球隊中有新人上來，李維拉都會主動照顧，不懂的地方也會幫忙，「他投球真的很厲害，一顆球就可以解決打者，心理層面很強，每次都要面對高張力的局面。」

王建民回憶，過去當隊友時，幾乎每天都會跟李維拉講到話，只要去問、李維拉都會很樂於分享。王建民球員時期在場上也很冷靜沉穩，但他笑說：「李維拉個性應該比我冷靜。」

王建民上一次參加經典賽是2013年以球員身分參加，這次轉換身分、成為教練，他表示感覺不一樣，當球員時壓力比較大，要站上球場、面對這麼多人，當教練就是輔助球員，幫助球員在比賽中展現好的表現。

回顧球員生涯國際賽經歷，王建民表示，不管打什麼比賽壓力都滿大的，「穿上CT就會有壓力」，但打國際賽的機會不多，很珍惜每次可以打國家隊的機會。

從鋼鐵恰成經典賽教練 彭政閔：為國效力都一樣

前中華職棒球星彭政閔從2013年經典賽肉身擋球「鋼鐵恰」到2023年經典賽成教練團成員，過了10年身分不同但他直言「為國家效力都是一樣的」，成為教練後不斷學習新知，盼能多累積經驗。 中央社

彭政閔從2013年經典賽肉身擋球「鋼鐵恰」到2023年經典賽成教練團成員，過了10年身分不同但他直言「為國家效力都是一樣的」，成為教練後不斷學習新知，盼能多累積經驗。

「恰恰」彭政閔2013年世界棒球經典賽出賽，守備時肉身擋球獲得「鋼鐵恰」的封號，也是許多台灣球迷國際賽印賽深刻的一幕，此次世界棒球經典賽中華隊集訓名單中22歲的野手郭天信也有提到，對於彭政閔肉身擋球印象深刻。

今天經典賽中華隊在斗六棒球場開訓，彭政閔以打擊教練身分出席，他表示2013年到現在已經10年了，這批球員很多是從18歲看經典賽到現在28歲要站上經典賽舞台，相信這10年內也看過、經歷過很多比賽。

彭政閔表示，球員在26至28歲這個年紀，技術上都已經成熟，陣中也有相對年輕的球員，但相信資深的球員會帶著年輕的球員走。

被問起這次參加經典賽有沒有不同的感受，彭政閔表示「為國家效力都一樣，不管是當球員還是教練，沒有什麼不同，差異應該就是這次不用上場打」，不管身分是什麼都會有壓力，盡最大的能力想辦法幫助球隊。

彭政閔卸下球員身分後擔任中職中信兄弟隊副領隊和農場總監，也有到美國進修，他表示去美國主要是上一些教練課程，現階段還有很多東西需要學習，這些年下來雖然有累積一些東西，「但學無止境，有機會學習新的東西就去學。」

經典賽中華隊開訓盼前進美國 將排8場自辦練習賽

世界棒球經典賽中華隊29日在斗六棒球場展開集訓，隊長王威晨（前中）表示，感謝教練團、中職讓他擔任隊長職務，很開心也很榮幸，希望可以協助大家，也希望可以一起努力搶下每一場勝利，最終目標前進美國。 中央社

世界棒球經典賽中華隊今天展開集訓，總教練林岳平喊話「奪下勝利、前進複賽、前進美國」，預計將安排8場自辦練習賽，具旅外資歷的野手林子偉預計2月1日報到。

2023年世界棒球經典賽中華隊今天在斗六棒球場展開集訓，共29名球員報到，包括28名中職球員加上旅美海盜隊野手鄭宗哲，其餘旅美、旅日球員之後會陸續加入；總教練林岳平表示，林子偉預計2月1日報到、張育成14日加入，投手鄧愷威預計2月初會加入集訓。

開訓典禮上總教練林岳平表示，選擇斗六當作集訓的基地是因為環境很好，希望球員能充分準備，備戰3月8日開打的正式賽，也希望在正式賽能奪下勝利，前進複賽、前往美國。

林岳平表示，集訓開始前4天是基礎的能力提升訓練，預計14日開始安排自辦練習賽，14日、16日與味全龍隊交手，比賽以基礎的投打練習調整，17日與台鋼雄鷹交手，19日與富邦悍將比賽，21日與統一獅隊比賽，25至27日將依序與樂天桃猿、中信兄弟、味全龍隊交手。

林岳平表示，有美職合約的球員會再討論出賽的安排和節奏，旅外球員的定位需要透過前兩個階段的練習，從練習賽中演練才會比較明朗，預計在官辦熱身賽前會有6個練習循環，最後會帶幾名投手，也還需要作通盤的考量。

難忘2013年經典賽氛圍 高志綱：一顆球決定勝負

棒球經典賽台灣隊4名捕手僅高宇杰近期有大賽經驗，首席兼捕手教練高志綱認為4人都是母隊主力，有各自對棒球的理解；高志綱難忘2013年經典賽氛圍，強調「一顆球決定勝負」。

2023年世界棒球經典賽台灣隊今天在斗六棒球場展開集訓，此次集訓捕手4人，分別是吉力吉撈．鞏冠、戴培峰、林岱安、高宇杰，高宇杰是2019年世界12強棒球賽國手。

台灣隊首席兼捕手教練高志綱過往是國家隊主力捕手，談起此次的捕手戰力，雖然只有高宇杰有近期大賽經驗，但這4人在母隊都是數一數二的球員，也是主戰捕手，相信例行賽經驗累積，對於比賽的判斷有自己的想法，可以將對棒球的理解帶到國際賽。

高志綱有感而發，國際賽最大的差異就是「一顆球決定整個盃賽的成績」，高志綱回顧過往經典賽經歷，直言最難忘的是2013年經典賽，「那種比賽氛圍、不甘願的氛圍，真的是一顆球決定整個賽事」。

被問起是不是與日本隊比賽時，關鍵時刻被日本盜壘，高志綱苦笑那是被情蒐，但也再三強調，國際賽失敗和犯錯的空間少，「一個想法、一個play、一顆球就決定整個比賽的成績」，這部分會特別提醒捕手群，細膩的判斷、反應，相信大家想法都一樣，不想要失誤、不想要犯錯，帶著這樣的心情在場上比賽。

高志綱表示，吉力吉撈．鞏冠會讓他蹲捕，他有旅美資歷，有與中南美洲球員交手的經驗，有好的想法會拿出來討論溝通，還具有一定的打擊優勢。

高志綱表示，捕手群的部分首先要觀察身體狀況，能不能在3月就把身體調整到可以面對這麼高張力的比賽，需要觀察訓練，再來就是與投手群的互動溝通和表達的順暢度，都是觀察的重點。

中華隊隊長王威晨表示，感謝教練團、中職讓他擔任隊長職務，很開心也很榮幸，希望可以協助大家，也希望可以一起努力搶下每一場勝利，最終目標前進美國。