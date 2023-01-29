經典賽／6年前錯過…陳禹勳終等到門票 聞LOGO直呼好香

拉起帽T上的世界棒球經典賽LOGO，陳禹勳直呼「好香」，打職棒的夢想就是因為2013年經典賽而燃起，2017年因Lamigo桃猿隊未支援而錯過，他坦言有遺憾，這回終於拿到入場券，有機會拚進正選名單。

陳禹勳在國際賽成績有口皆碑，但細看國家隊資歷，正好少了經典賽，原因就出在2017年猿隊未支援。

陳禹勳透露，2013年看經典賽轉播時，注意到一位條件和自己差不多的中華隊投手，「我問合庫學長，我和那個投手好像差不多，球速差不多，變化球也差不多，長相我不敢講，假如你是教練，你會選誰，學長說當然是選他，因為他是職棒的。」他在接下來幾天魂不守舍，「那幾天練球都無神，突然被總教練叫你，你是不是想選秀。」

陳禹勳有機會在2017年一圓的經典賽美夢，因猿隊不支援而錯過，「那年其實大家都很想打，誰不想打，我覺得是一種榮譽，也是一種肯定。」球隊有解釋考量，但他也不諱言心裡想法，「我那時想說，我今年就最好的，結果連選的機會都沒有。」

儘管打過世界12強棒球賽，但陳禹勳認為還是不一樣，「說真的，12強和經典賽，國外陣容還是差很多，不是說不夠好，但真的大聯盟好的選手都沒打。」

如今終於有機會圓夢，陳禹勳高度期待，「現在有門票，還不知道會不會入選，很早就開始準備，球季後休息8天去日本玩之後就是開始訓練，1月2日重訓營就回到球隊，畢竟這是我的夢想，我想穿一次經典賽球衣，證明我是可以的。」