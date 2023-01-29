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經典賽／中華隊斗六開訓 餅總：搶進複賽、前進美國

聯合報／ 記者陳宛晶／雲林即時報導
備戰世界棒球經典賽，中華隊今天在斗六棒球場正式開訓。記者陳宛晶／攝影
備戰世界棒球經典賽，中華隊今天在斗六棒球場正式開訓。記者陳宛晶／攝影

備戰世界棒球經典賽，中華隊今天在斗六棒球場正式開訓，總教練林岳平期許團隊，在3月8日開打的賽事奪下勝利、搶進複賽、前往美國。旅外球員目前僅鄭宗哲報到，2月1日林子偉先加入練球，張育成則預計2月14日。

36人集訓名單中的28名中職選手加旅美小將鄭宗哲，在昨天向中華隊報到，今天上午10點在斗六棒球場正式開訓，為接下來1個多月的集訓期揭開序幕。

中職聯盟秘書長楊清瓏在開幕典禮上鼓勵全員，「國際賽最能凝聚國人的心，能在這個時刻奮戰，展現中華隊氣勢，在這裡我要拜託岳平總教練，帶領教練團，率領選手創造榮耀。」

中華隊集訓規畫每4天為一周期，到官辦熱身賽前有6個循環，自辦賽的部分，2月14、16日先與味全龍隊進行投打練習賽，17日開始是正式比賽模式，依序是17日台鋼雄鷹隊、19日富邦悍將隊、21日統一獅隊，接著25到27日的三連戰交手樂天桃猿、中信兄弟、龍隊。

林岳平表示，有聽聞有美職合約的選手，不論大、小聯盟，不能於自辦練習賽出賽，「但我們了解，其實是球團同意的話應該是可以練習賽下場。」距離比賽還有10多天，教練團也將持續確認、了解能否安排出賽。

中華隊在過去4屆經典賽成績欠佳，最佳成績僅止於2013年的第8名，本屆賽事將在3月8日開打，中華隊在A組以地主之姿爭取前進8強的門票，林岳平首度執掌國家隊兵符，率領選手陣容也經歷頗大幅度換血的中華隊衝刺佳績。

中華隊 林岳平 棒球

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