經典賽／中華隊移師斗六棒球場集訓 餅總曝選地點原因

2023世界棒球經典賽將在3月8日開打，中華隊移師斗六棒球場集訓，今天舉辦開訓典禮，總教練林岳平稱讚斗六有好的訓練環境，預計從今天起集訓到2月18日，2月6日會公布30人名單；雲林縣長張麗善與球員齊喊「HOME DEFENSE贏戰經典」口號，也帶上農特產品送給每個人。

「餅總」林岳平說，2月6日公布30人名單後，預計自辦5場練習賽，以及2月25日至27日有3場聯盟熱身賽，3月5、6日有2場官方熱身賽，這次選擇在斗六集訓，是因看到斗六有好的環境，希望所有選手做好準備，搶進複賽前往美國。

秘書長楊清瓏說，眾所皆知，國際棒球賽事最能凝聚國人的心，大家在這個時刻奮戰，展現出中華隊的氣勢，凝聚國人向心力，將希望寄予林岳平及帶領的教練團，還有所有選手，請大家全力以赴，為2023經典賽創造台灣榮耀。

隊長王威晨說，謝謝教練團和聯盟選他當中華隊隊長，他很榮幸也很開心，相信所有隊友及團隊，他會全力協助大家，最重要目標是搶下每場勝利，會跟大家一起持續努力，前進日本，再前進美國。