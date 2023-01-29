中職／前樂天洋投狂威加盟道奇 獲春訓小聯盟約

前樂天桃猿洋投狂威傳出回歸美職體系加盟道奇，近日美媒證實此消息，合約從小聯盟出發並獲邀大聯盟春訓。

狂威的妻子日前在社交平台上宣布好消息，表示「這趟棒球之旅帶我們回到美國，狂威現在是道奇的一份子」近日美媒接連證實此消息，並透露這是一紙帶有大聯盟春訓的小聯盟約。

31歲的狂威自2021年效力樂天桃猿，兩個球季累積16勝10敗、防禦率3.63，其中去年球季拿下13勝6敗、主投140局，防禦率3.47，是樂天去年球季戰績第一相當倚重的投手之一。

狂威在2013年選秀會上第四輪被運動家挑走，不過都沒有登上大聯盟，直到2016年通過規則五選秀被白襪挑走，2017年迎來大聯盟初登場，在白襪3年、紅襪1年共出賽71場、先發45場，累計6勝29敗、防禦率6.57。

樂天桃猿日前開訓，目前外籍投手已簽下威達爾、霍爾以及續約的終結者豪勁，第四號洋投目前已鎖定有亞洲職棒經驗的一位選手。