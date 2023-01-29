棒球／因疫情打開機會之窗 李晨薰台中取經找回火球

球速從140公里回到150公里，「阿耀」李晨薰的頭銜也從國體大投手化為旅美投手，這段歷程難能可貴，除了國立體大的幫助，李晨薰回顧當初到台中取經的過程，很感謝教練張立帆的協助。

李晨薰三級棒球時期就是備受矚目的大物，被評估「一定會出國」，沒想到2019年、高三畢業前的韌帶重建手術，讓他必須「打掉重來」，推遲的旅外腳步，在今年終於圓夢，與美職巨人隊簽下小聯盟合約。

韌帶重建手術後李晨薰升上國立體大，也仰賴教練、運動醫學團隊找回投球手感，然而2022年春季聯賽卻「卡關」，球速難以穩定維持在150公里，飄忽不定，也讓李晨薰好不容易重建的信心再次受挫。

屋漏偏逢連夜雨，李晨薰又遇到國體大因疫情暫時無法訓練，他突然想起富爾陞訓練中心負責人張立帆，來學校講座時的觀念很契合，跟經紀公司波拉斯、學長們打聽後，決定從桃園南下到台中找張立帆訓練，卻也因禍得福，找回火球。

一開始，李晨薰要面對比平常多一倍的訓練量，但他表示：「長時間練習下來身體就會慢慢適應了，也不用太擔心改了動作球速變慢，或者動作跑掉覺得哪裡不對勁。」

張立帆則解釋，為了怕李晨薰再受傷，訓練量一定要控制，由選手自我評量痠痛程度，以滿分10來說，要維持在4到7，「讓選手了解訓練目標，今天這個動作是要練哪裡，他們相信課表，就能夠慢慢去修正動作。」

是的，李晨薰有調整動作。不過僅是原有姿勢上的微調，幫助強化穩定度，李晨薰表示，張立帆會透過慢動作分析，來觀察自己的動作進行修正，「是第一次接觸的練習方式，感受很不一樣，身體素質跟小肌群都變很穩定，投起球來很流暢也不會特別吃力。」

初期李晨薰前往台中訓練，後來就在國立體大透過視訊向張立帆請益，過程約一個月，就有顯著成長，到6月未來之星棒球邀請賽投出154公里新高，重點是均速能維持穩定，「未來之星投得很出色，自己也有嚇到。」

從張立帆身上獲得不小幫助，李晨薰感受到不同的訓練體驗，願意誠心推薦，說：「短短一個月就有很明顯的回饋，也感謝立帆教練的幫忙。」