棒球／「我不是好球員」張立帆更懂得怎麼幫助球員

位在台中富爾陞（Further）訓練中心進入冬天更熱鬧，這個休賽季有約30多位職棒球員在此訓練，中職、美職都有，負責人張立帆打過美職、中職的經驗令球員信賴，但他卻說：「我不是好球員。」

「阿耀」李晨薰去年遇到投球穩定性不足問題，就找上張立帆幫助，重新找回穩定150到154公里的球速，張立帆表示，關鍵在投球機制，「只要能夠穩定、順暢的投球，他就是能繳出這樣的成績，也不容易受傷。」

如何建立穩定投球機制？張立帆表示，李晨薰是同期最好球員，因此從國中就開始關注，當他找上門時，就拿過去他最好的動作來比對，建立訓練方向、課表，加上運動科學器材的輔助，可以即時看到成果。

李晨薰是有天賦的球員，但張立帆也點出，過去是靠天生動作投球，自己也未必了解怎麼投出來的，因此受傷之後，「天分被打掉，所以我們就透過訓練，讓他了解是怎麼做到這個動作，重新再練回來。」

李晨薰在張立帆幫助下找回穩定球速，球速在去年重新攀回高峰，加上今年U23世界盃的好表現，讓他獲得巨人隊合約，一圓旅美夢想。

張立帆自己是在高中畢業後就赴美加入水手隊，然而未能打出成績，之後返台陸續加入統一獅、義大犀牛、富邦悍將等球隊，退休後一度擔任味全龍隊客座教練，之後以訓練中心方式轉換身分幫助球員，曾遠赴美國Driveline、佛羅里達州的棒球學校等三個不同訓練中心取經，融合成自己的課表。

「我不是好球員。」張立帆直言，自己過去雖然有天分，但是沒能繳出該有成績，一直在跟低潮抗戰，這樣的經驗也讓自己更了解球員要如何面對，「懂得如何去鼓勵他們、傾聽他們，從中給予他們信心。」