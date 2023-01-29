快訊

雙語=國際觀？ 從俄烏社群戰 拆解Z世代的國際互動力

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

西濱撞見「黃色小鴨」怪車開上路 內行人曝：一輛要30萬！

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

聯合新聞網／ 綜合報導
樂天桃猿啦啦隊林襄。圖／取自IG
樂天桃猿啦啦隊林襄。圖／取自IG

樂天桃猿啦啦隊成員林襄接受日媒採訪，大談自己的「私生活」，透露自己因為粉絲多，出門即使喬裝了都還是會被認出，因此選擇待在家裡，並且連叫外送都要易名。

林襄日前接受日媒《Full-Count》的專訪，報導中指出，林襄因可愛的外表不只在台灣是「流量密碼」，在日本也成為話題，不過雖然很受到歡迎，在討論到自己沒有自由可言的私生活，林襄面露苦笑。

林襄透露自己因為工作繁忙，有時候5點起床，錄完2-3部綜藝節目後還要到球場應援，因此休息的時候都在補眠，「有時候會睡12小時，看時間的時候都會嚇一跳」，閒暇時也會追劇、整理房間等

不過林襄也不是愛「宅家」，是因為即使外出已經戴了帽子、口罩進行喬裝，但出門還是會被粉絲認出、要求合照，沒有個人空間，在捷運等公眾場合都常常被發現，所以也無法在外吃飯散心，於是就只能待在家裡頭。

即使已經在家，但打電話訂餐時會被多問「你是那個林襄嗎？」點外送時管理員會被外送員問「林襄住在這裡嗎？」，因此後來林襄點餐時都會使用假名，以免被認出。

相關新聞

中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

樂天桃猿啦啦隊成員林襄接受日媒採訪，大談自己的「私生活」，透露自己因為粉絲多，出門即使喬裝了都還是會被認出，因此選擇待在家裡，並且連叫外送都要易名。 林襄日前接受日媒《Full-Count》的專

經典賽／自認不算突出…陳子豪缺席道出遺憾原因

備戰世界棒球經典賽，中華隊今起在斗六棒球場展開集訓，中信兄弟隊重砲陳子豪因傷錯過生涯首次的成棒國家隊機會，直呼可惜，「覺...

中職／我來「毯」！統一神全超強周邊 釣出黃捷留言

統一獅隊商品行銷技能點滿，今年季前挖來「神全」林益全加盟，1月26日舉行完開訓儀式，今天就推出3項周邊產品，其中「統一神...

中職／「阿祖」真喜志康永來了 主動出擊拉近球員距離

樂天桃猿隊今年教練團異動，原綜合守備跑壘教練西村彌被調回日職樂天金鷲隊，由真喜志康永接任，62歲的真喜志康永去年還是金鷲...

中職／成晉自己當經紀人 談到月薪倍增「滿意」

樂天桃猿隊趕在春訓開始前談定團隊9成薪資，今天開訓日公布第一階段結果，外野手成晉自己談薪獲得加薪10萬元，是目前幅度最高...

中職／樂天桃猿今開訓典禮 全員齊喊「Ready」目標拿下總冠軍

2023中華職棒樂天桃猿隊春訓開訓，移師至嘉義縣立棒球場展開，從1月26日至3月15日為期 21日的春訓，今天舉行春訓開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。