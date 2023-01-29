中職／叫外送都要改名！日媒專訪林襄 爆料自己沒「私生活」

樂天桃猿啦啦隊成員林襄接受日媒採訪，大談自己的「私生活」，透露自己因為粉絲多，出門即使喬裝了都還是會被認出，因此選擇待在家裡，並且連叫外送都要易名。

林襄日前接受日媒《Full-Count》的專訪，報導中指出，林襄因可愛的外表不只在台灣是「流量密碼」，在日本也成為話題，不過雖然很受到歡迎，在討論到自己沒有自由可言的私生活，林襄面露苦笑。

林襄透露自己因為工作繁忙，有時候5點起床，錄完2-3部綜藝節目後還要到球場應援，因此休息的時候都在補眠，「有時候會睡12小時，看時間的時候都會嚇一跳」，閒暇時也會追劇、整理房間等

不過林襄也不是愛「宅家」，是因為即使外出已經戴了帽子、口罩進行喬裝，但出門還是會被粉絲認出、要求合照，沒有個人空間，在捷運等公眾場合都常常被發現，所以也無法在外吃飯散心，於是就只能待在家裡頭。

即使已經在家，但打電話訂餐時會被多問「你是那個林襄嗎？」點外送時管理員會被外送員問「林襄住在這裡嗎？」，因此後來林襄點餐時都會使用假名，以免被認出。