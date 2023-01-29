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經典賽／自認不算突出…陳子豪缺席道出遺憾原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟陳子豪。圖／聯合報系資料照
中信兄弟陳子豪。圖／聯合報系資料照

備戰世界棒球經典賽，中華隊今起在斗六棒球場展開集訓，中信兄弟隊重砲陳子豪因傷錯過生涯首次的成棒國家隊機會，直呼可惜，「覺得自己在外野手中不算突出，好不容易有這個機會…」

陳子豪因季後手腕不適，考量到狀態非百分百，在中華職棒聯盟邀請進入50人名單時，就提早婉拒，原本傳出手腕化膿，不過陳子豪澄清：「沒那麼嚴重啦，是因為積水有小囊腫，抽掉就好了。」

陳子豪去年賽季中手腕就時有不適，但不到疼痛程度，仍可正常出賽，只不過季後打算好好處理，卻遇到中華隊徵詢，時間點不巧，醫生建議好好休息，只能退出，陳子豪說：「也怕拖累中華隊，我們外野還有很多好人選，跟家人、經紀公司討論後才做出這個決定。」

陳子豪去年在中華職棒敲出91支安打、打擊率2成85，10轟可排在聯盟第四，65分打點則是第二，是兄弟倚賴的重砲手，不過陳子豪自認跟中華隊野手相比，自己在攻、守方面都不算特別突出，「所以過去很少有機會，錯過這次真的很可惜。」

加入職棒後，陳子豪只打過亞洲職棒冠軍爭霸賽、中職日職對抗賽等，成棒國際賽還沒穿過中華隊藍白球衣，但為了今年球季只能忍痛缺席，陳子豪表示：「過去幾年，常常開季還沒進入狀況，這次經典賽時間也比較早，考量銜接賽季，要讓手腕好好休息。」

陳子豪 中華隊 棒球

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