中職／我來「毯」！統一神全超強周邊 釣出黃捷留言

統一獅隊商品行銷技能點滿，今年季前挖來「神全」林益全加盟，1月26日舉行完開訓儀式，今天就推出3項周邊產品，其中「統一神全我來毯」大玩諧音梗「我來坦」，獲得球迷好評。

有事「益全坦」，在近年成為中職球迷討論時的流行梗，林益全本人也會拿來自嘲，過去效力富邦悍將隊時，球隊推出的貼圖林益全就是「我坦」二字。

今年林益全轉戰統一獅隊，背號也在昨天確定由9號改為99號，球隊很快在今天推出加盟商品，包括統一神全應援毛巾、林益全猛獅主客場燙印球衣，以及最受討論的「統一神全我來毯」。

獅隊臉書立刻湧進大批留言，還釣出高雄市議員黃捷說：「太毯了吧⋯期待出神拳X國慶の猛獅一壘雙坦周邊！」球迷也紛紛留言稱讚「這創意厲害了！」、「統一真的知道流量密碼了。」