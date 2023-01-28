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中職／「阿祖」真喜志康永來了 主動出擊拉近球員距離

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，教練團真喜志康永（前排左起）、古久保健二、川岸強都是日籍教練。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，教練團真喜志康永（前排左起）、古久保健二、川岸強都是日籍教練。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今年教練團異動，原綜合守備跑壘教練西村彌被調回日職樂天金鷲隊，由真喜志康永接任，62歲的真喜志康永去年還是金鷲隊首席教練，今年選擇來到異鄉打拚，他說：「要趁身體還能動的時候，幫助球隊的心情很強烈。」

真喜志康永是今年中職所有日籍教練資歷最深厚的一人，堪稱「阿祖」級人物，是樂天桃猿首席教練「阿公」古久保健二的前輩，兩人不僅在近鐵隊當過多年隊友，私下也有交情，真喜志康永也說：「會來台灣一方面是知道有古久保在，可以倚靠。」

真喜志康永球員時期在1987年加入近鐵隊，在這之前曾以社會人球隊身分來過台灣，2019年則以教練身分，跟著樂天金鷲隊來台與Lamigo桃猿隊進行交流賽，這次來台，他對於陳俊秀的名字還有印象，要趁春訓趕緊熟悉新面孔。

「我是新教練，年紀又比較大，球員一開始會有距離感。」真喜志康永要主動出擊，去找球員溝通，希望能夠跨越語言的高牆，在春訓就提出好的建議，真喜志康永也在自我介紹時說了新學的中文，「大家好，我是真喜志康永，請多多指教。」

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，日籍教練真喜志康永接任綜合守備跑壘教練。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，日籍教練真喜志康永接任綜合守備跑壘教練。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿 樂天金鷲 中職

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