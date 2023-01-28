中職／成晉自己當經紀人 談到月薪倍增「滿意」

樂天桃猿隊趕在春訓開始前談定團隊9成薪資，今天開訓日公布第一階段結果，外野手成晉自己談薪獲得加薪10萬元，是目前幅度最高的一「猿」，加上入選經典賽中華隊名單，對他來說都是好消息。

成晉去年生涯首度出賽百場，3成16打擊率、115支安打、36分打點都創生涯新高，也獲得球隊肯定，月薪加薪10萬元，來到21萬元級別。

過去幾年都透過經紀公司談薪，成晉今年想自己試試看而解除經紀約，球員對球團難免有些話難直接講，他也跟其他自己談約的隊友請教過應對技巧，成晉表示：「過程也談了3、4次，最後也接近心中目標，數字算是滿意。」

考量到去年才是第一個一軍完整球季，成晉覺得先簽一年約就好，「今年如果有好成績，再談（複數年）也不難，不能讓自己有鬆懈的心態。」

成晉今天春訓開訓後，就要轉往中華隊報到備戰3月開打的世界棒球經典賽，要從36人集訓名單中力拚正選，成晉表示，會抱持學習心態，很多學長可以切磋，雖然外界會擔心影響調整，但自己認為這都是重要的經驗。

成晉有了去年經驗，知道「起跑點」的重要，考量到經典賽還有球隊的石垣島交流賽，去年打完台灣大賽，他只休1周就開始訓練，猿隊重訓營原本沒他的名字，成晉也主動加入。