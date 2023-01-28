快訊

馬雲返陸過年謠言四射 一文點破民營經濟不該踩的紅線

影／新北五股汽修廠起火黑煙竄天際 新北消防前往馳援灌救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／樂天第一階段薪資 王溢正遭扣15萬、成晉加10萬

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，全隊完成近9成談薪，球團也公布第一階段談薪進度，王溢正廖健富皆簽下兩年複數年合約

王溢正與球團達成共識，簽下兩年合約外加教練培訓合約，薪資條件為月薪37萬元，跟去年52萬元相比下修15萬元；另外廖健富簽下兩年合約，今年月薪為24萬元，第二年則依其成績調薪 。

其餘投手方面，黃子鵬執行複數年合約月薪為50萬元，朱俊祥月薪自21萬元加至30萬元，莊昕諺月薪增加1.5萬元來到8.5萬元，林子崴加薪2萬元來到9萬元；楊彬新球季月薪9萬元，翁瑋均則是15萬元。

野手方面，成晉加薪10萬元來到月薪21萬元；捕手嚴宏鈞新球季月薪16萬元月薪增4萬元，藍寅倫月薪減6萬元一年合約月薪29萬元，邱丹新球季月薪是9.5萬元，馬傑森月薪平盤8萬元；而蔡鎮宇月薪則是7.5萬元；林智平減薪6.3萬元，月薪14.7萬元，而余德龍月減薪5萬元，新球季月薪則是15萬元。

廖健富 王溢正 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／樂天爭霸全猿「Ready」 第4號洋投有亞洲資歷

中職／樂天薪資大致底定 王溢正簽2年附帶教練約

中職／佛刀更佛！陳鴻文轉戰樂天當先發 休賽季多閱讀

陸清華碩士吐槽8.8萬月薪「踐踏學歷」 網嘆不知人間疾苦：長不大的巨嬰

相關新聞

中職／樂天第一階段薪資 王溢正遭扣15萬、成晉加10萬

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，全隊完成近9成談薪，球團也公布第一階段談薪進度，王溢正、廖健富皆簽下兩年複數年合約

中職／翁瑋均扛對中華隊先發 陳冠宇專心中繼

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓第一天，新球季繼續瞄準冠軍，總教練曾豪駒對先發投手安排已有藍圖，黃子鵬、曾仁和、翁瑋...

中職／樂天薪資大致底定 王溢正簽2年附帶教練約

樂天桃猿隊今天起展開春訓，一、二軍球員齊聚嘉義縣棒球場，團隊薪資也大致底定，還差約8、9位球員，其中包括陳俊秀，但確定會...

中職／樂天爭霸全猿「Ready」 第4號洋投有亞洲資歷

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「Ready 全猿準備」的年度口號，教練團出現不少新成員要迎戰新賽季，洋將部門...

中職／佛刀更佛！陳鴻文轉戰樂天當先發 休賽季多閱讀

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，出現不少新面孔，除了教練團大幅改組，陳鴻文也穿上紅色帽T亮相，他為自己設定「再...

中職／樂天桃猿今開訓典禮 全員齊喊「Ready」目標拿下總冠軍

2023中華職棒樂天桃猿隊春訓開訓，移師至嘉義縣立棒球場展開，從1月26日至3月15日為期 21日的春訓，今天舉行春訓開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。