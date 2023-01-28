中職／樂天第一階段薪資 王溢正遭扣15萬、成晉加10萬

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，全隊完成近9成談薪，球團也公布第一階段談薪進度，王溢正、廖健富皆簽下兩年複數年合約

王溢正與球團達成共識，簽下兩年合約外加教練培訓合約，薪資條件為月薪37萬元，跟去年52萬元相比下修15萬元；另外廖健富簽下兩年合約，今年月薪為24萬元，第二年則依其成績調薪 。

其餘投手方面，黃子鵬執行複數年合約月薪為50萬元，朱俊祥月薪自21萬元加至30萬元，莊昕諺月薪增加1.5萬元來到8.5萬元，林子崴加薪2萬元來到9萬元；楊彬新球季月薪9萬元，翁瑋均則是15萬元。

野手方面，成晉加薪10萬元來到月薪21萬元；捕手嚴宏鈞新球季月薪16萬元月薪增4萬元，藍寅倫月薪減6萬元一年合約月薪29萬元，邱丹新球季月薪是9.5萬元，馬傑森月薪平盤8萬元；而蔡鎮宇月薪則是7.5萬元；林智平減薪6.3萬元，月薪14.7萬元，而余德龍月減薪5萬元，新球季月薪則是15萬元。