中職／樂天桃猿今開訓典禮 全員齊喊「Ready」目標拿下總冠軍

2023中華職棒樂天桃猿隊春訓開訓，移師至嘉義縣立棒球場展開，從1月26日至3月15日為期 21日的春訓，今天舉行春訓開訓典禮；總教練曾豪駒勉勵去年沒有完成的拼圖，今年要把它拼湊完成；縣長翁章梁出席與球隊齊喊新球季「ready」的戰鬥口號，象徵全員準備好挑戰今年台灣大賽冠軍。

曾豪駒表示，一直以來的目標就是「台灣第一」他強調今年要把基本面做好，練習時的不舒適，才能有場上的從容，喊話「去年沒有完成的拼圖，今年要把它拼湊完成，年底大家一起去頒獎典禮上領獎。」

去年樂天桃猿全年度勝率第一，卻在台灣大賽不敵中信兄弟，今天包括副董事長川田喜則、領隊浦韋青和總教練曾豪駒等人，都提到今年目標就是「拿下總冠軍」

曾豪駒也勉勵球員記取上一個球季的考驗，新球季每一位球員都要做好「球場上的專注力」、「穩定的守備」和「提升內部競爭力」三件要求。

翁章梁指出，嘉義的天氣非常好，非常適合職業球隊做為訓練場地，樂天桃猿前身Lamigo Monkeys2013至2019年連續7年票房冠軍，並拿下總冠軍三連霸，運動經濟已是時代潮流，樂於看到球隊能夠帶動棒球運動的蓬勃發展。