聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／翁瑋均扛對中華隊先發 陳冠宇專心中繼
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓第一天，新球季繼續瞄準冠軍，總教練曾豪駒對先發投手安排已有藍圖，黃子鵬、曾仁和、翁瑋均三人去扛，陳鴻文也以先發為主，代表陳冠宇今年專心準備中繼角色。
猿隊新球季預計找來4名洋投，其中豪勁去年在終結者位置表現出色，代表洋投只有2位先發，本土投手還需要至少3名先發輪值，曾豪駒今天表示，本土除了現有的3名人選浮現，還有新加入的陳鴻文，「希望先發人選多一些。」
翁瑋均因傷勢關係，近兩年在一軍出賽不多，去年季後也依球隊安排前往澳職歷練，曾豪駒表示，他在澳職每場比賽球隊都有關注，「狀態不錯，主要是心態，沒有浮躁的感覺，變得很沉穩，今年會期待他的表現。」
今年球季開打前，猿隊加上石垣島交流賽，預計打15場，加上官辦熱身賽則可達25場，行程表滿滿，曾豪駒也直接透露球隊2月25日對中華隊的練習賽，就是由翁瑋均先發，「大部分先發投手都有安排好登板日期。」
陳冠宇去年以先發開季，但之後轉任後援，前兩年定位都在先發、後援間搖擺，曾豪駒透露，今年開季會讓陳冠宇以中繼方式準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言