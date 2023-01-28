中職／翁瑋均扛對中華隊先發 陳冠宇專心中繼

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓第一天，新球季繼續瞄準冠軍，總教練曾豪駒對先發投手安排已有藍圖，黃子鵬、曾仁和、翁瑋均三人去扛，陳鴻文也以先發為主，代表陳冠宇今年專心準備中繼角色。

猿隊新球季預計找來4名洋投，其中豪勁去年在終結者位置表現出色，代表洋投只有2位先發，本土投手還需要至少3名先發輪值，曾豪駒今天表示，本土除了現有的3名人選浮現，還有新加入的陳鴻文，「希望先發人選多一些。」

翁瑋均因傷勢關係，近兩年在一軍出賽不多，去年季後也依球隊安排前往澳職歷練，曾豪駒表示，他在澳職每場比賽球隊都有關注，「狀態不錯，主要是心態，沒有浮躁的感覺，變得很沉穩，今年會期待他的表現。」

今年球季開打前，猿隊加上石垣島交流賽，預計打15場，加上官辦熱身賽則可達25場，行程表滿滿，曾豪駒也直接透露球隊2月25日對中華隊的練習賽，就是由翁瑋均先發，「大部分先發投手都有安排好登板日期。」

陳冠宇去年以先發開季，但之後轉任後援，前兩年定位都在先發、後援間搖擺，曾豪駒透露，今年開季會讓陳冠宇以中繼方式準備。