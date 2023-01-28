快訊

馬雲返陸過年謠言四射 一文點破民營經濟不該踩的紅線

影／新北五股汽修廠起火黑煙竄天際 新北消防前往馳援灌救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／翁瑋均扛對中華隊先發 陳冠宇專心中繼

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，總教練曾豪駒。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓第一天，新球季繼續瞄準冠軍，總教練曾豪駒對先發投手安排已有藍圖，黃子鵬、曾仁和、翁瑋均三人去扛，陳鴻文也以先發為主，代表陳冠宇今年專心準備中繼角色。

猿隊新球季預計找來4名洋投，其中豪勁去年在終結者位置表現出色，代表洋投只有2位先發，本土投手還需要至少3名先發輪值，曾豪駒今天表示，本土除了現有的3名人選浮現，還有新加入的陳鴻文，「希望先發人選多一些。」

翁瑋均因傷勢關係，近兩年在一軍出賽不多，去年季後也依球隊安排前往澳職歷練，曾豪駒表示，他在澳職每場比賽球隊都有關注，「狀態不錯，主要是心態，沒有浮躁的感覺，變得很沉穩，今年會期待他的表現。」

今年球季開打前，猿隊加上石垣島交流賽，預計打15場，加上官辦熱身賽則可達25場，行程表滿滿，曾豪駒也直接透露球隊2月25日對中華隊的練習賽，就是由翁瑋均先發，「大部分先發投手都有安排好登板日期。」

陳冠宇去年以先發開季，但之後轉任後援，前兩年定位都在先發、後援間搖擺，曾豪駒透露，今年開季會讓陳冠宇以中繼方式準備。

曾豪駒 翁瑋均 陳冠宇

延伸閱讀

中職／佛刀更佛！陳鴻文轉戰樂天當先發 休賽季多閱讀

經典賽／張育成不想打 曾豪駒：尊重但牽涉列管需協商

中職／陳禹勳穿回Lamigo時期20號 桃猿13號換誰穿？

中職／桃猿亮牌完整教練團 3悍將跳槽、振總掌二軍兵符

相關新聞

中職／樂天第一階段薪資 王溢正遭扣15萬、成晉加10萬

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，全隊完成近9成談薪，球團也公布第一階段談薪進度，王溢正、廖健富皆簽下兩年複數年合約

中職／翁瑋均扛對中華隊先發 陳冠宇專心中繼

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓第一天，新球季繼續瞄準冠軍，總教練曾豪駒對先發投手安排已有藍圖，黃子鵬、曾仁和、翁瑋...

中職／樂天薪資大致底定 王溢正簽2年附帶教練約

樂天桃猿隊今天起展開春訓，一、二軍球員齊聚嘉義縣棒球場，團隊薪資也大致底定，還差約8、9位球員，其中包括陳俊秀，但確定會...

中職／樂天爭霸全猿「Ready」 第4號洋投有亞洲資歷

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「Ready 全猿準備」的年度口號，教練團出現不少新成員要迎戰新賽季，洋將部門...

中職／佛刀更佛！陳鴻文轉戰樂天當先發 休賽季多閱讀

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，出現不少新面孔，除了教練團大幅改組，陳鴻文也穿上紅色帽T亮相，他為自己設定「再...

中職／樂天桃猿今開訓典禮 全員齊喊「Ready」目標拿下總冠軍

2023中華職棒樂天桃猿隊春訓開訓，移師至嘉義縣立棒球場展開，從1月26日至3月15日為期 21日的春訓，今天舉行春訓開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。