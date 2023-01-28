中職／樂天爭霸全猿「Ready」 第4號洋投有亞洲資歷

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「Ready 全猿準備」的年度口號，教練團出現不少新成員要迎戰新賽季，洋將部門也確定第四號人選，將有具亞洲職棒資歷的右投加入。

猿隊今年繼續由曾豪駒執掌一軍兵符，陳瑞振接下二軍總教練，3名從富邦悍將隊跳槽的鍾承祐、鄭兆行、蔡明晋都加入教練團，日籍教練西村彌職缺，由另一名日籍教練真喜志康永接手。

洋將尚未會合，除了日前簽下的威達爾、霍爾，以及續約的終結者豪勁外，還會再加入一名新面孔，浦韋青透露，目前還在處理相關程序，這名洋投有亞洲職棒資歷，但在台灣是新面孔。

狂威去年為樂天貢獻13勝、防禦率3.47，不過傳出與道奇隊簽下小聯盟約，浦韋青也透露有心理準備無法續約，「他本來就是3A層級選手，有球隊開出合約也合理。」