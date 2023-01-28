中職／樂天薪資大致底定 王溢正簽2年附帶教練約

樂天桃猿隊今天起展開春訓，一、二軍球員齊聚嘉義縣棒球場，團隊薪資也大致底定，還差約8、9位球員，其中包括陳俊秀，但確定會遭到扣薪，另外37歲的王溢正則簽下2年球員複數年約，附帶教練合約。

猿隊去年打下全年勝率第一成績，雖然在總冠軍賽差了最後一步，但今年整體薪資還是會往上調整，領隊浦韋青表示，要等最後幾位談完後，才能確認調幅。

陳俊秀去年月薪93萬元是中職野手最高薪，然而賽季以0轟作收、打擊率2成52是新人年後最低，浦韋青表示，過年前有再談過，或許這一、兩周會有共識，薪資會向下調整，預計是一年合約。

左投王溢正則與猿隊簽下複數年合約，浦韋青透露是2年約加上教練約，代表最快2年後轉教練，但也強調合約可以是有調整彈性，會尊重王溢正的想法。

王溢正表示，這個合約充分感受到球隊誠意，「很感謝球團給資深選手機會，教練合約部分也尊重我的想法。」2年後是否確定轉教練？王溢正說：「能投幾年就看身體聽不聽話，長期在職棒沒有傷是騙人，就看身體可以撐到什麼時候。」