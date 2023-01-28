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中職／佛刀更佛！陳鴻文轉戰樂天當先發 休賽季多閱讀

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，從富邦悍將隊轉戰的陳鴻文出席。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，從富邦悍將隊轉戰的陳鴻文出席。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場舉辦開訓典禮，出現不少新面孔，除了教練團大幅改組，陳鴻文也穿上紅色帽T亮相，他為自己設定「再投5年」的目標，有「佛刀」之稱的他，休賽季更靠著閱讀來修身養性。

從被富邦悍將隊放在60人名單外，到加盟樂天桃猿隊，陳鴻文表示：「外界會比較關心，不過也是因為台灣換隊、交易比較不活絡，自己是覺得還好，戰力外就換個球隊繼續，從兄弟象、中信兄弟、富邦悍將，這也穿了第四隊球衣。」

「謝謝樂天球團給我機會，能繼續穿上球衣是我的夢想。」陳鴻文如此說道。雖然他還不確定自己開季定位，不過總教練曾豪駒提前透露，「鴻文會先安排他從先發方式去準備。」

陳鴻文休賽季目前調整還在遠投、體能階段，考量到球季4月開打，預計3月熱身賽時進入實戰，「前幾年都很早開始準備，今年調整一下新的方式。」

跟過往訓練相較，陳鴻文多了「閱讀」這個課表，他笑說：「自己比較容易生氣，想要讓情緒calm（冷靜）一點，朋友、老師建議我多看一點書，我也找了很多心理相關，去看李維拉（Mariano Rivera）的書，還有王建民賢拜的書跟電影。」

讀書對他的幫助？36歲的陳鴻文說：「有啊，我現在訪問比較進步了，看那些書，也想想過去的痛苦，現在就不算什麼，或許選手生涯到最後幾年了，想要投得漂亮，目標再5年，年齡一直是話題，就突破吧。」

陳鴻文 樂天桃猿 富邦悍將

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