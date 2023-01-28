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棒球／世界棒球經典賽、亞錦賽 今年接連在台中洲際登場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
全球棒球迷矚目焦點「2023世界棒球經典賽(WBC)」，首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場登場。圖／台中市運動局提供
全球棒球迷矚目焦點「2023世界棒球經典賽(WBC)」，首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場登場。圖／台中市運動局提供

全球棒球迷矚目焦點「2023世界棒球經典賽(WBC)」，首輪A組預賽將於3月8日至12日在台中洲際棒球場登場，上屆由中華隊奪得睽違18年冠軍盃的「亞洲棒球錦標賽」也將於年底登場。

台中市運動局長李昱叡表示，台中市獲得世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美名，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指符合國際標準的球場，也是舉辦國際賽事的首選，今年將迎接睽違10年重返台中的「2023世界棒球經典賽」，日前大聯盟官方也特別推派代表率領負責球場整備、管理等20位組員，親訪台中洲際棒球場進行場勘，大讚「球場越來越有大聯盟水準」。

李昱叡提到，此屆經典賽全球僅4個城市具有主辦資格，共分A、B、C、D四組，A組賽事由中華隊、古巴、荷蘭、義大利及巴拿馬同組於台灣台中舉辦，與另外3個城市日本東京、美國鳳凰城與邁阿密並列，預賽將取前兩名進軍東京複賽，並由美國職棒大聯盟(MLB)與世界棒壘球總會(WBSC)二大國際棒球組織於官網宣布及公告賽程。

此外，2019年亞錦賽冠軍戰，中華隊在台中洲際主場勝出，將冠軍盃留在台灣，睽違18年再度奪冠，全場球迷激動不已。時隔4年，亞錦賽預計年底再次於台中登場，期許中華隊延續上一屆氣勢，將榮耀留在台灣。

運動局指出，台中洲際棒球場成功舉辦多項深受國人矚目的重要賽事，2013年舉辦過WBC首輪預賽，其它包括洲際盃，世界盃、亞錦賽、奧運棒球八搶三資格賽、2019年世界12強棒球錦標賽，到近期的2022年U23世界盃棒球賽，讓球迷在台中見證台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，台中與有榮焉。

棒球 中華隊 大聯盟

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