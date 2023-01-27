經典賽／不讓南韓如願？日媒預測大谷對中國先發主投

經典賽即將在3月開打，日本武士隊日前公布30人名單，納入了15名投手，其中天使二刀流球星大谷翔平被日本預測，有望在日本隊首戰對上中國時先發出賽，先前南韓隊一直喊話要對決大谷翔平，可能無法如願，至於大谷是否二刀流出賽仍待討論。

日媒《日刊體育》報導，日前日本隊公告30人名單的記者會上，教頭栗山英樹雖沒有公布首戰先發人選，不過也有透露想法，「會考慮到決賽最後一場比賽的流程，都有事先預想過。」

因此預測大谷翔平可能會在3月9日對上中國的首戰先發，如果順利晉級到16日的八強賽，中間可以有6天的休息時間。至於3月10日對決韓國的關鍵一役，則推測會派出達比修有先發，休息5天後，再戰八強。此預測是考慮這兩位王牌都能出賽，並想到大谷二刀流負擔較大，因此這樣的安排可以讓大谷多休一天。

至於大谷翔平是否真的會以二刀流形式出賽，栗山監督表示，「我們目前正在討論，特別是投球部分，天使還沒有提出具體要求，畢竟有合約在身，還是要等最終協議。」不過他也預告「大谷翔平打第一棒完全有可能」。

日本隊3月9日將在東京巨蛋迎戰中國，接下來則依序會面對到韓國、捷克、澳洲。