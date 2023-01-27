快訊

超狂背景遭起底！星宇航空C位女模父親竟是殯葬業大王

酸內閣改組選前早已定 他分析總統「換湯不換藥」2用意

經典賽／不讓南韓如願？日媒預測大谷對中國先發主投

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平（左）和總教練栗山英樹。 美聯社
大谷翔平（左）和總教練栗山英樹。 美聯社

經典賽即將在3月開打，日本武士隊日前公布30人名單，納入了15名投手，其中天使二刀流球星大谷翔平被日本預測，有望在日本隊首戰對上中國時先發出賽，先前南韓隊一直喊話要對決大谷翔平，可能無法如願，至於大谷是否二刀流出賽仍待討論。

日媒《日刊體育》報導，日前日本隊公告30人名單的記者會上，教頭栗山英樹雖沒有公布首戰先發人選，不過也有透露想法，「會考慮到決賽最後一場比賽的流程，都有事先預想過。」

因此預測大谷翔平可能會在3月9日對上中國的首戰先發，如果順利晉級到16日的八強賽，中間可以有6天的休息時間。至於3月10日對決韓國的關鍵一役，則推測會派出達比修有先發，休息5天後，再戰八強。此預測是考慮這兩位王牌都能出賽，並想到大谷二刀流負擔較大，因此這樣的安排可以讓大谷多休一天。

至於大谷翔平是否真的會以二刀流形式出賽，栗山監督表示，「我們目前正在討論，特別是投球部分，天使還沒有提出具體要求，畢竟有合約在身，還是要等最終協議。」不過他也預告「大谷翔平打第一棒完全有可能」。

日本隊3月9日將在東京巨蛋迎戰中國，接下來則依序會面對到韓國、捷克、澳洲。

大谷翔平

相關新聞

經典賽／不讓南韓如願？日媒預測大谷對中國先發主投

經典賽即將在3月開打，日本武士隊日前公布30人名單，納入了15名投手，其中天使二刀流球星大谷翔平被日本預測，有望在日本隊首戰對上中國時先發出賽，先前南韓隊一直喊話要對決大谷翔平，可能無法如願，至於大谷

中職／「狂霸套餐」已絕版？桃猿未簽回狂威但不斷線

樂天桃猿隊洋投狂威有望投回美職體系，領隊浦韋青透露確實有聽聞消息，但是否代表今年就不會出現在猿隊陣中，他不把話說死，肯定...

經典賽／殘念！千賀滉大想要完整春訓 日本進4強也不參賽

經典賽將在3月開打，日前日本武士隊公布30人名單，不見今年挑戰大聯盟的投手千賀滉大，有支持球迷期待他能在日本進軍4強之後，再加入國家隊，但據指出，由於千賀滉大想在大都會能有完整春訓下，對今年經典賽已完

中職／張喜凱穿47號致敬「黃金潛水艇」 補習有收穫

張喜凱穿上台鋼雄鷹隊47號球衣，致敬的對象不是別人，就是「黃金潛水艇」廖于誠，他在季外曾找廖于誠「補習」，期望完成「潛水...

中職／雄鷹首戰217打中華隊 整季設定要打近120場

台鋼雄鷹隊今年翱翔迎接第一個賽季，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦開訓典禮，總教練洪一中預告教練團的目標，是要將他們訓練成為一...

中職／台鋼雄鷹開訓 洪一中：要成為南部球迷的驕傲

中職台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，公布主、客場球衣。總教練洪一中表示，回到高雄很有親切感，要將「幼鷹」訓練成兇猛的老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。