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中職／洪總上班首日 見2熟面孔先笑問「不打招呼？」

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
擴編選秀選進的5位選手，為台鋼雄鷹隊厚實羽翼。記者劉學聖／攝影
擴編選秀選進的5位選手，為台鋼雄鷹隊厚實羽翼。記者劉學聖／攝影

洪一中在Lamigo桃猿隊執教時期選進的投手張喜凱，過去只有一面之緣，如今在台鋼雄鷹隊重逢，張喜凱對當時的洪總、現在的洪總感覺很不一樣，以前覺得他不說話、手叉腰就很有氣場，昨天一來就見到他開玩笑的一面。

張喜凱為猿隊2019年選秀第5指名，當時與洪總只有半季的緣分，但洪一中已經多次提到當年就是自己堅持要選張喜凱，除了看好下勾在中職有舞台外，還注意到他滿帥的。張喜凱也知道此事，「我自己也是有點懷疑（是不是他選我），但他都這樣講也只能相信，既然那麼看重我，希望可以在球場上給他更多回饋。」

張喜凱回想進到猿隊後，與洪總只有一面之緣，「就是選秀會那天，選完後過去找他，他說我太瘦了，交代二軍教練要把我的大腿變粗一寸。」同年洪總有去看過秋訓，但當時猿隊送張喜凱到日本職棒樂天金鷲隊參與秋訓，因此並未見到洪總。

時隔超過3年再見到洪總，當年下達的大腿改造計畫，驗收成果是否有通過？張喜凱笑答：「應該有吧！一整年的賽季，身體素質的加強一定是大於學生時期，至少這次見到沒說怎麼那麼瘦。」

昨天洪一中首度參與雄鷹練球，一到球隊先看到兩張熟面孔，先問起胡冠俞「怎麼沒跟我打招呼」，轉身再問張喜凱，「我把你選進來，你不跟我打招呼喔。」神奇的對話內容讓在場媒體驚訝，連忙追問怎麼沒打招呼，胡冠俞怯生生回答：「有點怕怕」。

張喜凱則說，感覺洪總和以前不太一樣，以前看他手叉著腰、不說話就很有氣場，但這次感覺比較可以親近，「可能因為球隊比較年輕，不想跟我們有那麼大的隔閡。」

張喜凱 洪一中 選秀

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