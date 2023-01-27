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中職／棒球場有南北差異 澄清湖整修盼直追北部球場

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場舉辦開訓典禮。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場舉辦開訓典禮。記者劉學聖／攝影

高雄澄清湖棒球場預計在下半年啟動整修，與球員、球迷直接相關的部分將作為首要整建區塊，台鋼雄鷹隊領隊劉東洋表示，期望能為南部球迷帶來直追北部球場觀賽體驗的球場。

雄鷹隊以澄清湖棒球場作為大本營，今天在這裡進行成軍以來的首次開訓典禮，明年的一軍賽季，雄鷹多數主場賽事將會安排於此，球團、高雄市政府也預計在下半年投入整修。

對於整修計畫細項，劉東洋表示，「主要是球員和球迷用到的地方，針對舒適性、便利性，還有防護這塊，會做比較充實的加強，提高給選手的照顧。」此外，「廁所和座椅，這些球迷最重視的地方，也會去做強化。」

劉東洋提到，高雄市政府已進行其他球場巡禮，他也針對自己在國外球場所見所聞提供意見，作為球場改善方向，「主要是目前台灣球場設施都比以前好很多，只是比較可惜南部一直沒有，澄清湖球場的整修，希望能讓南部球迷和北部球迷有一樣可以享受的看球環境。」

棒球 台鋼雄鷹

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