中職／台鋼雄鷹開訓 洪一中：要成為南部球迷的驕傲

中職台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，公布主、客場球衣。總教練洪一中表示，回到高雄很有親切感，要將「幼鷹」訓練成兇猛的老鷹，努力讓球隊成為南部球迷的驕傲。

台鋼雄鷹隊去年加入中華職棒成為第6隊，透過季中選秀及擴編選秀，戰力逐漸成形，在今年初公布總教練為洪一中，並在今天展開隊史首次春訓，現場開放球迷進場，有球迷舉著洪一中的旗子為他加油。

開訓典禮中，洪一中高興地說：「一年沒有聽到這樣的聲音了，希望接下來球迷也能來球場為我們加油。」洪一中表示，離開高雄十幾年了，再次回來這裡很興奮也很期待，並感覺到親切感，「因為我是正港的高雄人。」

洪一中昨天加入球隊訓練，他表示，有感覺到年輕選手的活力，他們每天進球場都掛著笑容，態度也很好。洪一中也說：「我們教練團會很認真地把幼鷹訓練成兇猛的老鷹，也一定會努力讓這支球隊成為南部球迷的驕傲。」

台鋼雄鷹今天開訓，公布今年主、客場球衣，主場球衣為白色橫條紋，客場球衣則是球隊代表色綠色。領隊劉東洋接受媒體聯訪時表示，「這套球衣今年先在二軍使用，現在隊徽還在徵選，初步先以比較簡潔的風格，明年加入隊徽元素後會重新設計。」

張喜凱遇低潮一度不敢進牛棚 找阿鈣調整收穫多

中職台鋼雄鷹隊下勾投手張喜凱在新球隊重新開始，去年遇到大低潮，一度連牛棚都不敢進，讓他在休賽季去找「阿鈣」廖于誠練球，有非常大的收穫，也因此將背號換成47號。

台鋼雄鷹隊在去年以透過擴編選秀，選中樂天桃猿隊的張喜凱。張喜凱在2020年、2021年都有在一軍先發，不過去年遇到低潮沒有一軍出賽紀錄。談到去年一整年沒有成績，張喜凱坦言：「對我的打擊真的很大，去年真的很辛苦。」

張喜凱指出，去年狀況最糟的時候，在牛棚練投甚至會投到隔壁道，讓他一度不太敢進牛棚練投，心裡也很不好受，但他說：「自己不想去回想、追究，現在來到新球團、迎接新的一年，過去的事就讓他過去，要向前看。」

張喜凱透露，為了走出低潮，休賽季時有去找前兄弟象投手「黃金潛水艇」廖于誠練習。張喜凱指出，「阿鈣教練（廖于誠）教球的方式滿符合我的，教我很多要怎麼調整，而且他告訴我問題並不大，只要對自己有信心就沒問題，經過調整後丟起球來的感覺已經完全不一樣。」

同樣身為下勾投手，張喜凱期盼自己可以成為新一代「潛水艇」，也因為崇拜廖于誠，原本在樂天桃猿穿16號的張喜凱，現在背號也換成過去廖于誠穿的47號，張喜凱說：「剛好球隊有人穿16號了，希望在新球隊可以展現新面貌。」

過去張喜凱的罩門就是控球問題，除了四壞球保送，也很常投出觸身球保送，談到新球季目標，張喜凱希望保送可以減少，尤其是觸身球，「之前有時候丟觸身會被球迷罵、被隊友笑，但真的都不是我想要發生的事情。」

洪一中本季目標先訓練選手 首場熱身賽對台灣隊

中職台鋼雄鷹隊今天開訓，教頭洪一中表示，首要目標會先放在訓練選手，讓球員變得更強壯，另外除了二軍賽事，也希望透過熱身賽打滿120場，首場對外賽對手就是經典賽台灣隊。

台鋼雄鷹16日宣布總教練由洪一中擔任，昨天開始加入球隊訓練，先以基本體能訓練開始。他接受媒體聯訪時表示，目標會放在明年，今年在二軍以訓練球員為主，先讓球員變強壯，得以應付明年一軍賽事。

雄鷹隊預計在2月17日打首場對外熱身賽，會對上世界棒球經典賽台灣隊，不過目前雄鷹才剛開訓，洪一中說：「這個時間有點趕，但他們（台灣隊）需要熱身賽，就是盡我們能力幫忙。」

二軍各隊一年賽事只有80場，不過一軍有120場例行賽，洪一中規劃多找熱身賽打，可以湊滿120場，讓球員提前適應。不過洪一中也說：「當然是標準有點高，因為他們沒有打過這麼多場的經驗，能不能應付我不知道，但就是我們的目標。」

不過洪一中提到，目前球隊投手量還沒有很足夠，所以希望找洋投。領隊劉東洋則說：「目前洋投人選還沒明確，但已經有跟總教練討論，之前他也提到會用育成型洋將去規劃，目前也朝這個方向去做。」

洪一中也希望提醒球員，除了儲備好可以打120場比賽的體力，生活的自律性也要養成，包括飲食、睡眠等，都要慢慢養成好習慣。

目前台鋼雄鷹隊陣中幾乎都是沒有職棒經驗的年輕選手，洪一中笑說：「每天跟年輕人在一起，感覺我都變年輕了，每天看到他們都是快快樂樂，感覺就很有活力，教練訓練起來也會跟著有活力。」

澄清湖球場年中將整修 提升南部球迷看球環境

中職台鋼雄鷹隊目前主場在澄清湖棒球場，不過今年年中將整修，會以設施環境為主，盼提升球員、球迷的舒適性，領隊劉東洋也說，希望南部球迷能有跟北部一樣的看球享受。

台鋼雄鷹隊今天在澄清湖棒球場開訓，澄清湖球場預計今年年中整修，主要針對球員休息室及球迷區。劉東洋表示，球員部分是希望提高舒適性、便利性，包括防護室會做軟硬體設備加強，希望給球員最好的照顧；球迷部分則是廁所、座位區。

台鋼雄鷹會與高雄市府合作整修球場，劉東洋指出，市府已經有到國內每個球場看過一遍，「我這邊也會提供在國外看到的球場，給他們參考去討論。」高雄市副市長史哲今天也有參與開訓典禮，並期許以後澄清湖棒球場周邊可以成為一個園區。

劉東洋指出，澄清湖棒球場的歷史較久，若要進行大幅更動，會花比較長的時間，加上之後球季還要使用，所以先以設施為主要整修重點。

劉東洋也提到，現在台灣球場的設施已經比以前好很多，「但比較可惜的是南部一直沒有，我們的目標是怎麼讓南部尤其高雄球迷，擁有跟北部球迷一樣享受的看球環境，不然南部球迷比較辛苦。」

台鋼雄鷹今年先在二軍比賽，明年才會加入一軍賽事，談到明年主場是否會全部都安排在澄清湖，劉東洋表示，「絕大多數會在這邊，但目前思考方向不會是全主場。」