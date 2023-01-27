中職／悍將4洋將拼圖完成 安得勝回歸、新簽3A左投

富邦悍將隊備戰新球季完成4位洋投布局，繼找回富藍戈、簽下艾普勒後，今天再宣布另外兩位洋將完成簽約，簽下美國籍投手Matthew Kent，中文譯名為「肯特」，另外也與去年效力球隊的安得勝完成續約，今年開季4名外籍戰力人選全數確定。

今年30歲的肯特來自美國，是一名左投， 在2015年選秀會上被紅襪隊以第13輪選進， 在3A有多年經歷且表現穩定 ，曾在2019年以全季28場出賽、152.1局投球中0失誤，獲選為2019年度小聯盟投手金手套獎殊榮。

去年肯特轉往馬林魚隊3A發展，全季在3A出賽，28場出賽有25場先發共投144.1局，戰績9勝11敗，防禦率4.99，合計在小聯盟7季，戰績57勝48敗，防禦率4.11，今年球季則是生涯首度來到亞洲職棒發展。

安得勝去年季中加盟悍將，升上一軍6場先發31.1局，拿下1勝1敗，防禦率1.72，WHIP1.18，製造滾地球出局的功力了得，展現十足壓制力，與悍將球團完成續約。