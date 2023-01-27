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中職／雄鷹首戰217打中華隊 整季設定要打近120場

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊今年翱翔迎接第一個賽季，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦開訓典禮，總教練洪一中預告教練團的目標，是要將他們訓練成為一隻凶猛的老鷹；目前還在幼鷹階段的雄鷹，首場比賽預計將在2月17日面對經典賽中華隊

洪一中新官上任，今天率領全隊出席開訓典禮，致詞時聽到來自場邊球迷的掌聲直呼感動，「很久沒有聽到這個聲音了。」率領一支年輕的球隊，洪總昨天參與練球首日就有感覺，「一到球場就感受到選手的年輕活力，一臉笑嘻嘻的，感覺就很有活力，對教練是很好的動力。」

洪總的年度心願寫下「南部球迷的驕傲」，是他對雄鷹的期許，他也希望教練團一起努力，將選手們訓練成凶猛的老鷹。

初代雄鷹目前共計40名選手（15名投手、5名捕手、9名內野手、7名外野手、4名培訓選手），洪總設定一整年大大小小比賽希望能打到接近120場，為明年升上一軍打底，而投手量可能相對不足，預計透過找育成洋投支援，也能為本土選手帶來不同刺激。

洪總預告第一場比賽，就是2月17日要陪打中華隊，「我也知道有點趕，但中華隊要打，有能力就幫忙。」對於選手們迎接第一年職棒賽季的提點，洪一中說：「要注意的就是怎麼去應付120場比賽，生活上的自律，不只是球場上，私底下吃住睡也要注意，要養成好的習慣。」

洪總表示，球隊目標還是放在明年的一軍賽季，今年的二軍賽季以訓練、養成為主，「不像一軍戰績一定要達到什麼程度，可以在二軍贏球當然是最好，但訓練才是最主要的目的。」

中華隊 洪一中 老鷹

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