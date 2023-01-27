快訊

北捷接境外炸彈恐嚇信 捷警地毯式安檢：同犯罪集團多次犯案

20多歲女咳嗽流鼻水 新冠發病8天後家中昏迷死亡

本土增2萬4109例、241例境外、15死 較前1周增幅34.9%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張喜凱穿47號致敬「黃金潛水艇」 補習有收穫

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊投手張喜凱。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹隊投手張喜凱。記者劉學聖／攝影

張喜凱穿上台鋼雄鷹隊47號球衣，致敬的對象不是別人，就是「黃金潛水艇」廖于誠，他在季外曾找廖于誠「補習」，期望完成「潛水艇」維修作業。

張喜凱為樂天桃猿隊2019年選秀第5指名，去年因控球迷航整季未在一軍出賽，年底在擴編選秀上獲得雄鷹挑選，轉隊重新出發，今天披上新球衣在開訓典禮亮相，在年度目標寫上期許，希望對自己更有信心、投出每顆可以榮耀神的球。

張喜凱去年在猿隊身穿16號，來到雄鷹後16號已經有人使用，他選擇47號，被問到是否因為同為下勾投手的廖于誠？他笑答：「被發現了！」他坦言過去廖于誠是有實績的下勾投手，希望自己也能繳出那麼漂亮的成績。

回想去年遇到的狀況，張喜凱透露最誇張時，投牛棚會投到隔壁道，「心裡很不好受，甚至不敢牛棚。」他因此幫自己找了課外輔導，「自己也滿崇拜阿鈣教練，休賽季有去找過他一起練習。」廖于誠看了他的投球後，認為問題不大，「給我最大的幫助是內心上要更有自信。」廖于誠還為他備有額外補帖，張喜凱說：「他教導我很多，讓我知道我當他不在我身邊時，我要怎麼去調整。」

來到雄鷹後，隊上還有曾在兄弟象隊指導過廖于誠的投手教練橫田久則，張喜凱也有期待，雖然目前還未進入技術指導，「但相信他對我應該有一些想法，我就是把自己完全交給他。」

張喜凱 牛棚 選秀

延伸閱讀

中職／聽聞還有兩本土神獸現役中 橫田久則嚇到切換全中文

中職／潛水艇維修有行家 洪總搶救張喜凱靠橫田久則

中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

中職／下勾投手逐漸式微 聚焦台鋼兩大「綠色潛水艇」

相關新聞

中職／「狂霸套餐」已絕版？桃猿未簽回狂威但不斷線

樂天桃猿隊洋投狂威有望投回美職體系，領隊浦韋青透露確實有聽聞消息，但是否代表今年就不會出現在猿隊陣中，他不把話說死，肯定...

經典賽／殘念！千賀滉大想要完整春訓 日本進4強也不參賽

經典賽將在3月開打，日前日本武士隊公布30人名單，不見今年挑戰大聯盟的投手千賀滉大，有支持球迷期待他能在日本進軍4強之後，再加入國家隊，但據指出，由於千賀滉大想在大都會能有完整春訓下，對今年經典賽已完

中職／張喜凱穿47號致敬「黃金潛水艇」 補習有收穫

張喜凱穿上台鋼雄鷹隊47號球衣，致敬的對象不是別人，就是「黃金潛水艇」廖于誠，他在季外曾找廖于誠「補習」，期望完成「潛水...

中職／雄鷹首戰217打中華隊 整季設定要打近120場

台鋼雄鷹隊今年翱翔迎接第一個賽季，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦開訓典禮，總教練洪一中預告教練團的目標，是要將他們訓練成為一...

經典賽／秋信守挺霸凌球員 南韓教頭：他是為了棒球發展

南韓棒球明星秋信守日前發言力挺高中時曾霸凌後輩的投手安佑鎮，應該在接受制裁後加入國家隊，但此舉卻引起南韓民眾議論，對秋信守給予不少負面批評，動搖他在南韓人心目中的形象，但南韓今年經典賽教頭李強喆出面為

中職／聽聞還有兩本土神獸現役中 橫田久則嚇到切換全中文

中職各隊今年延攬多位過去的著名洋將，時隔多年重返台灣擔任教練，台鋼雄鷹隊日籍投手教練橫田久則就是其一，對於18年前對戰過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。