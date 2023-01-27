中職／張喜凱穿47號致敬「黃金潛水艇」 補習有收穫

張喜凱穿上台鋼雄鷹隊47號球衣，致敬的對象不是別人，就是「黃金潛水艇」廖于誠，他在季外曾找廖于誠「補習」，期望完成「潛水艇」維修作業。

張喜凱為樂天桃猿隊2019年選秀第5指名，去年因控球迷航整季未在一軍出賽，年底在擴編選秀上獲得雄鷹挑選，轉隊重新出發，今天披上新球衣在開訓典禮亮相，在年度目標寫上期許，希望對自己更有信心、投出每顆可以榮耀神的球。

張喜凱去年在猿隊身穿16號，來到雄鷹後16號已經有人使用，他選擇47號，被問到是否因為同為下勾投手的廖于誠？他笑答：「被發現了！」他坦言過去廖于誠是有實績的下勾投手，希望自己也能繳出那麼漂亮的成績。

回想去年遇到的狀況，張喜凱透露最誇張時，投牛棚會投到隔壁道，「心裡很不好受，甚至不敢牛棚。」他因此幫自己找了課外輔導，「自己也滿崇拜阿鈣教練，休賽季有去找過他一起練習。」廖于誠看了他的投球後，認為問題不大，「給我最大的幫助是內心上要更有自信。」廖于誠還為他備有額外補帖，張喜凱說：「他教導我很多，讓我知道我當他不在我身邊時，我要怎麼去調整。」

來到雄鷹後，隊上還有曾在兄弟象隊指導過廖于誠的投手教練橫田久則，張喜凱也有期待，雖然目前還未進入技術指導，「但相信他對我應該有一些想法，我就是把自己完全交給他。」