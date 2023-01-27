中職／聽聞還有兩本土神獸現役中 橫田久則嚇到切換全中文

中職各隊今年延攬多位過去的著名洋將，時隔多年重返台灣擔任教練，台鋼雄鷹隊日籍投手教練橫田久則就是其一，對於18年前對戰過的對手仍有人至今還在打球，直呼太優秀。

橫田在2003、04年以洋投的身分助拳兄弟象隊，2005至06年擔任象隊投手教練，隨後返回日本執教，近年都在西武體系擔任教練，去年底在台鋼的邀請之下回到久違的台灣執教。

被問到是否有注意到當年在中職投球時對戰的打者還有人現役打拚，橫田第一時間反應很詫異，全中文回答：「有嗎？應該沒有吧？欸？」

從腦海中挖出的記憶先是閃過林智勝，在場媒體提醒還有高國慶，橫田一時之間想不起來，看了照片後瞬間頓悟，繼續以中文回應：「喔！我知道這個人，這個有（碰過）！」還記得高國慶的太太是日本人。

兩老從2004年打到現在，橫田讚賞很優秀，「職業舞台很競爭，能夠多打一年，甚至多打一天的選手，我都覺得很優秀。」至於當年交手成績，林智勝對戰橫田8打數敲出4安打，高國慶則是對戰12打席、10打數沒有安打。