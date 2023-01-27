經典賽／殘念！千賀滉大想要完整春訓 日本進4強也不參賽
經典賽將在3月開打，日前日本武士隊公布30人名單，不見今年挑戰大聯盟的投手千賀滉大，有支持球迷期待他能在日本進軍4強之後，再加入國家隊，但據指出，由於千賀滉大想在大都會能有完整春訓下，對今年經典賽已完全斷念。
千賀滉大上月與大都會簽下5年7500萬美元（約新台幣23億元）合約。近日日本武士隊公布經典賽30人名單，名單的15位投手中可見天使二刀流球星大谷翔平以及教士隊的達比修有，不過卻未見千賀滉大。
根據美媒報導，千賀滉大選擇有完整的春訓，備戰下個賽季的新環境，提早適應大都會的團隊和運作。日媒則評論「雖然參加WBC有受傷風險，但能和世界各地的頂尖選手對決是非常值得的」，不過也表示理解千賀滉大，畢竟剛轉到大聯盟打拼，還有很多事要做，大都會球團當然也希望能有充分的時間磨合。
30歲的千賀滉大有著超過160公里的速球和「魔鬼指叉球」，今年球季在日職軟銀先發出賽22場主投144局，成績11勝6敗，防禦率僅1.94，連續7年單季勝投達雙位數，去年季末選擇跳脫合約挑戰大聯盟。
NEWS: According to @PSLToFlushing, Kodai Senga will NOT pitch for Team Japan in the World Baseball Classic.— GENY Mets Report (@genymets) January 26, 2023
Senga prefers to pitch in Spring Training, getting used to the #Mets organization. #LGM pic.twitter.com/5rNkvVe0Af
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