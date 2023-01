經典賽／殘念！千賀滉大想要完整春訓 日本進4強也不參賽

經典賽將在3月開打,日前日本武士隊公布30人名單,不見今年挑戰大聯盟的投手千賀滉大,有支持球迷期待他能在日本進軍4強之後,再加入國家隊,但據指出,由於千賀滉大想在大都會能有完整春訓下,對今年經典賽已完全斷念。

千賀滉大上月與大都會簽下5年7500萬美元(約新台幣23億元)合約。近日日本武士隊公布經典賽30人名單,名單的15位投手中可見天使二刀流球星大谷翔平以及教士隊的達比修有,不過卻未見千賀滉大。

根據美媒報導,千賀滉大選擇有完整的春訓,備戰下個賽季的新環境,提早適應大都會的團隊和運作。日媒則評論「雖然參加WBC有受傷風險,但能和世界各地的頂尖選手對決是非常值得的」,不過也表示理解千賀滉大,畢竟剛轉到大聯盟打拼,還有很多事要做,大都會球團當然也希望能有充分的時間磨合。

30歲的千賀滉大有著超過160公里的速球和「魔鬼指叉球」,今年球季在日職軟銀先發出賽22場主投144局,成績11勝6敗,防禦率僅1.94,連續7年單季勝投達雙位數,去年季末選擇跳脫合約挑戰大聯盟。

