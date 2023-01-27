經典賽／秋信守挺霸凌球員 南韓教頭：他是為了棒球發展

南韓棒球明星秋信守日前發言力挺高中時曾霸凌後輩的投手安佑鎮，應該在接受制裁後加入國家隊，但此舉卻引起南韓民眾議論，對秋信守給予不少負面批評，動搖他在南韓人心目中的形象，但南韓今年經典賽教頭李強喆出面為秋信守緩頰，表達，「每個人都可以有自己的看法，我認為他(秋信守)是為了棒球發展才說這些話。」

南韓教頭李強喆雖發言相挺秋信守，但並沒有更改南韓隊的30人出賽名單，根據規定第一輪與第二輪之間，可以進行一些名單更換，但李強喆說了，「如果沒有受傷的球員，我們不會改變。我們挑選了最好的球員。」也就是說李強喆，仍是不會把安佑鎮納入國家隊考量。

李強喆於今天從南韓出發前往美國亞利桑納州，先準備自己所屬韓職KT春訓工作，他比大隊早兩天出發，於今天在仁川機場出發前受訪，針對秋信守之事發表個人意見。