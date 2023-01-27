神全林益全、大帥曹竣崵初六開工 三重棒球場體驗未來棒球

智能科技輔助運動訓練是現代趨勢，新北市體育處與貝思沛拉棒球學校合作，啟動「智慧聯網運動科技」，以三重棒球場建置多款棒球運動科學訓練器材及比賽數據追蹤設備，新春開工即邀請投打雙雄曹竣崵、林益全兩位頂尖好手到三重棒球場開箱體驗。

中華職棒史上首位包辦年度MVP和新人王的曹大帥，體驗Rapsodo Pitching及智慧袖套Pulse，智慧袖套可偵測投手的手臂壓力指數，將投手的疲勞值量化，再藉由專業教練分析，精準掌握適當練習量，達到保護投手的重要目的，還可量測揮臂速度、手臂角度等，協助投手找到最適合自己的姿勢，監測長期的姿勢穩定度，首次接觸智慧袖套的曹大帥表示手臂開過三次刀，如果當年有這些運科儀器，也許現在還在棒球場上熱血奮戰。

林益全則開箱Rapsodo Hitting和Blast Motion，兩項儀器能即時顯示球擊出後的飛行數據以及揮棒動作的身體表現，林益全說，雖然之前有接觸過運科儀器，不過有專業運科團隊在旁協助並進行數據分析解說及提供建議非常有效率。