中職／「狂霸套餐」已絕版？桃猿未簽回狂威但不斷線

樂天桃猿隊洋投狂威有望投回美職體系，領隊浦韋青透露確實有聽聞消息，但是否代表今年就不會出現在猿隊陣中，他不把話說死，肯定狂威的能力好、個性好，各方面都是猿隊想要延攬回鍋的戰力。

狂威去年為猿隊貢獻13勝6敗、防禦率3.47佳績，他的太太透過IG分享喜訊，「今年球季離家近一點，很開心告訴大家，這趟棒球之旅帶我們回到美國，Dylan（狂威）現在是道奇的一份子。」她也感謝在台灣曾幫助、支持她們一家人的人們。

浦韋青表示，與狂威的洽談一直沒有達成共識，過程中有聽到他有些發展機會，「有這樣的機會，代表也許他還有機會上大聯盟，尊重他的選擇。」

此外，未在猿隊接洽續留行列的霸林爵，動向也已經底定，他將回到曾效力的德國聯賽哈爾門徒隊（Haar Disciples）擔任投手教練，形同自選手生涯引退。

浦韋青對此提到，「我們知道他有這樣的規畫，畢竟他的腳傷反反覆覆，這個傷對投手不容易。」

至於「狂霸」今年是否因此確定不在猿隊陣中，浦韋青回應，「以現在來說，狂威還言之過早，美職也不是一路上去就不會再下來，我們與他保持聯繫，畢竟相處下來的感受是他人很好，也幫助我們很多，是我們想繼續邀請的戰力。」