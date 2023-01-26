影／統一獅開訓 林岳平：奪回總冠軍 林益全：肯定自己
統一獅在今天大年初五舉行新春團拜及開訓典禮，喊出「lions up」全面提升、強獅來襲的年度口號，期許從去年球季的第四名，一舉拿下總冠軍。
今年改披獅隊戰袍的前富邦悍將球員林益全表示，過去已經習慣穿9號球衣，若學弟李丞齡能將9號承讓給他，他會很開心，畢竟9號球衣已穿了十四年，希望在統一獅的第十五年能延續此背號。
林益全說，陷入低潮的過去一年，感謝太太以「肯定自己」不斷鼓勵自己，他也相信無論遇到成功或失敗，只要秉持肯定自己的信念，在球場一定會有滿滿的收穫。
總教練林岳平幽默地表示，林益全的角色就是一壘手、打擊或指定打擊，潘武雄退了又加入林益全，陣中還有潘威倫、陳鏞基、高國慶及胡金龍老將，今天開訓恰巧又逢大年初五，又湊成新的「五路財神」。
林岳平帶領統一獅隊邁入第四年，他期許新的一年能重新崛起，球員能利用春訓將自己調整到最佳狀態，開季後打出好成績，奪回總冠軍。
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