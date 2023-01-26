中職／從象轉獅還在適應台南 林岳平感謝張聖豪加盟
統一獅隊21歲捕手張聖豪今天正式報到，在台南球場加入春訓，笑說：「人生地不熟，還在熟悉台南。」
張聖豪出身台東體中，在2019年中華職棒選秀會第4輪被中信兄弟隊挑中，過去3個球季只在二軍出賽，未有一軍紀錄，今年轉戰府城重新起步，和37歲老將林益全一起成為獅隊新鮮人。
張聖豪表示，前幾年沒有遺憾，在屏東也學到很多、讓自己變得更好，今年換個地方再努力一點，把該進步的地方彌補起來，希望能夠站到更高舞台。
儘管和台南沒有淵源，張聖豪在獅隊卻有很多學長、學弟，邱智呈是國中同學，高國慶、羅暐捷、張翔都是台東縣鹿野鄉出身，他說：「來到獅隊保持平常心，一切公平競爭，每件事不管好壞都要做好自己的本分。」
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