中職／獅隊整體薪資微幅調升 第4洋投有美職3A資歷
中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，獅隊領隊蘇泰安表示，目前談約進度約7成5，整體薪資會微幅調升，也透露開季4名洋將已經確定，第4名洋投去年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄。
中華職棒統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，被問起野手林益全合約，領隊蘇泰安表示，待全體薪資確定過後會一起公布，目前談約進度完成7成5，這幾天會加把勁完成。
蘇泰安表示，獅隊在2020年拿下總冠軍，2021年薪資整體調幅約7%，今年當然不可能像那時候調幅這麼大，但整體而言還是會比去年些微上調，表現好的球員也會有大幅加薪的機會。
獅隊先前就已經公布簽回洋投布雷克、羅昂、克維斯，蘇泰安今天證實第4名洋投合約已經確定，是沒有中職資歷的新面孔，去年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄，沒有日職、韓職資歷，近期在委內瑞拉冬季聯盟表現不錯，是名右投手。
蘇泰安表示，期待今年獅隊球員可以突破自己，努力回報球迷，去年的不好的地方精進，最後可以一起享受總冠軍的滋味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言