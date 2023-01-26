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中職／獅隊整體薪資微幅調升 第4洋投有美職3A資歷

中央社／ 台南26日電
統一獅隊今天舉行春訓開訓典禮，新球季目標奪下總冠軍。記者侯永全／攝影
統一獅隊今天舉行春訓開訓典禮，新球季目標奪下總冠軍。記者侯永全／攝影

中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，獅隊領隊蘇泰安表示，目前談約進度約7成5，整體薪資會微幅調升，也透露開季4名洋將已經確定，第4名洋投去年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄。

中華職棒統一獅隊今天在台南棒球場舉行開訓典禮，被問起野手林益全合約，領隊蘇泰安表示，待全體薪資確定過後會一起公布，目前談約進度完成7成5，這幾天會加把勁完成。

蘇泰安表示，獅隊在2020年拿下總冠軍，2021年薪資整體調幅約7%，今年當然不可能像那時候調幅這麼大，但整體而言還是會比去年些微上調，表現好的球員也會有大幅加薪的機會。

獅隊先前就已經公布簽回洋投布雷克、羅昂、克維斯，蘇泰安今天證實第4名洋投合約已經確定，是沒有中職資歷的新面孔，去年還有在美職小聯盟3A出賽紀錄，沒有日職、韓職資歷，近期在委內瑞拉冬季聯盟表現不錯，是名右投手。

蘇泰安表示，期待今年獅隊球員可以突破自己，努力回報球迷，去年的不好的地方精進，最後可以一起享受總冠軍的滋味。

蘇泰安 統一獅 中職

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