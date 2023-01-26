中職／2屆二壘金手套改守游擊 林靖凱自我要求攻守更強

統一獅隊22歲好手林靖凱迎接生涯第5個球季，今年將有全新守備任務，4月1日開季可望從先發游擊手起步，他說：「不管攻守都要更穩定才行。」

林靖凱2019年展開中職生涯，前3個球季是全職二壘手，拿過兩座金手套獎，去年季中首次分擔游擊區重任，今年春訓才起步，已被總教練林岳平點名將是未來主力游擊手。

林靖凱說：「去年代班游擊，不熟悉導致壓力大，今年可能變成先發，感覺一定不一樣。」

獅隊游擊區一直不夠穩定，讓林岳平很傷腦筋，新球季把重點放在林靖凱身上，希望拚出不一樣的局面；林靖凱表示，去年會急一點、心情不太一樣，整體表現就是不好，今年從春訓開始準備較好，希望球季開打後好好幫助球隊。

獅隊為了改善團隊守備狀況，今年聘請日籍守備教練玉木朋孝，成為春訓一大重點，林靖凱說：「目前都是基本的東西，一直在強調這個，好好練習就對了。」