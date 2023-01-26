中職／經典賽抽掉7主力 林威助不擔心反點出一大好處

中信兄弟隊今天展開春訓，不過再過2天就有7名球員要改去中華隊報到，總教練林威助不擔心球員因經典賽影響調整，反認為「見過大場面，對季賽是有幫助的。」

3月8日開打的世界棒球經典賽（WBC），中華隊36人要在28日報到、29日展開集訓，兄弟陣中呂彥青、吳哲源、李振昌、高宇杰、江坤宇、王威晨、岳東華都要參加，參與人數與樂天桃猿隊並列中職最多。

提前近1個月要進入比賽狀態，過去曾有國手因此影響賽季表現的先例，林威助對此並不擔心，「中華隊教練團那邊都有告訴球員，集訓要怎麼備戰，不要受傷就好。」

日職球團大多對選手參加國際賽保持鼓勵態度，林威助也有相同想法，「這樣高張力的比賽不容易經歷，這對球員來說是加分的，對季賽也有幫助。」

兄弟預計2月21日進行第一場對外熱身賽，迎戰4月1日開打的中職新球季，林威助也以去年為例勉勵球員，「從開幕到奪冠，很多球員一開始不是先發，就跟領隊說的一樣，去年先發不代表今年一定一軍。」