中職／林岳平點名「新五路財神」 期待林益全放大優點
「神全」林益全回到南部加盟統一獅隊，感覺每件事都很新鮮，也充滿感恩的心，獅隊總教練林岳平說：「希望林益全用能力提升球隊的弱點。」
林益全首度在獅隊春訓開訓典禮亮相，強調轉隊不會掙扎，感謝獅隊給他這麼棒的舞台，林岳平對這位中職現役安打王當然也有很大期待，希望今年球季就能展現成果。
林岳平表示，球隊以往一壘區較弱，林益全入隊後良性競爭，陳鏞基、郭阜林、 潘傑楷都會面臨挑戰，林益全當然也有優、缺點，期待他利用自己的優點，放大後對球隊有貢獻。
林岳平還點名潘威倫、陳鏞基、高國慶、胡金龍、林益全是球隊新成形的「五路財神」，他表示，離新球季開打只剩兩個月的練習時間，他和首席教練高志綱大部分時間會在中華隊，希望全隊所有人好好加強、提升自己，拿出優異的成績為總冠軍加油。
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